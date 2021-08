Elek Gábor: Nagy lelkünk volt, elviseltünk mindent

Ahogy arról beszámoltunk, a magyar válogatott három góllal legyőzte a csoportelső Svédországot, így bejutott a negyeddöntőbe, ahol Norvégiával találkozik.

„Az utolsó két meccsen nem éreztem azt, hogy ne lettünk volna felszabadultak. Szájonvert minket a brazil meccs, majd az orosz is, láttam már olyat, hogy egy csapat nem tud ilyenből felállni. Erre vagyok talán a legbüszkébb, hogy két nagyon fontos emberünket elveszítve, majd ma még egy próbatétel elé állítva borzasztó nagy lelkünk volt. Elviseltünk mindent. Neki kell állni videózni a norvégokat, amihez most borzasztóan nincs kedvem. Volt velük egy felkészülési meccsünk, azt ki kell vesézni. Ha lesz bennünk ekkora hit, az egy más mérkőzés lesz, mint a Tokióban lejátszott edzőmeccs. Jelen fizikai állapotunkban nem biztos, hogy felraknám a vagyonomat magunkra.

Küzdeni mindig, feladni soha – ez volt a legfontosabb tanulsága a csoportkörnek. Amikor arról beszéltünk a vereségek után, hogy all int nyomunk és csoda kell, nem biztos, hogy ebben mindenki hitt is. Mentálisan nagyon sokat fejlődtünk ezen a tornán, taktikusságban is. Vámos Petra eddig autogramot kért ezektől a játékosoktól, akik ellen most játszik. De említhetném a Bordás Rékát is például, fiatal csapat vagyunk összességében, ez egy tanulási folyamat. Boldog vagyok, csak rajtam ilyenkor a fáradtságtól nem látszik, és rá is gyújtanék most szívem szerint”

– így értékelte a találkozót Elek Gábor szövetségi kapitány a vegyes zónában.

Folyamatosan készen voltam arra, hogy beszálljak, végig edzettem a többiekkel. Nyilván bennem volt, hogy úristen, itt vagyunk és segíthetek a csapatnak. Úgy érzem, hogy jól sikerült. Voltak hullámvölgyek, mint minden mérkőzésen, de látszott rajtunk, hogy ez az utolsó utáni lehetőség arra, hogy bizonyítsunk és továbbjussunk. Harcoltunk egymásért. Ma este a pihenés lesz az első, a csapat háromnegyede nagyon fáradt, de egy kicsit talán ünneplünk is. Eddig csak a mai meccsre koncentráltunk, mert tudtuk, hogy mindent bele kell adni és vért kell inni

– mondta az olimpián Svédország ellen debütáló Helembay Fanni.

Nagyon mélyről indultunk, de nagyon bízom benne, hogy a csúcson fogjuk végezni. Meccsről meccsre javuló tendenciát mutatunk, egyre jobb a játékunk, a védekezés is, ami által a kapusteljesítmény is sokat tud javulni. Nagyon bízom benne, hogy erőre kaptunk, és mindenkinek van annyi önbizalma, hogy neki tudunk menni Norvégiának. Úgy fogunk készülni taktikailag, ahogy a legutóbbi két mérkőzésre, ki fogjuk elemezni őket. Nem nekünk lesz veszítenivalónk, ha nem nekik, bízom benne, hogy felszabadultan tudunk pályára lépni, és nem lesz bennünk görcs. A védekezésünk katasztrofális volt, de sikerült összerakni, valamint a fejekben is rendet rakni. Volt, hogy megkaptuk a taktikai utasítást és teljesen mást csináltunk

– így Szöllősi-Zácsik Szandra a továbbjutás kiharcolása után.



Nagyon örültem neki, hogy a rajtunk kívül álló meccsek is jól alakultak, ha már tényleg számolgatnunk kellett. Úgy léphettünk pályára, hogy a saját kezünkben a sorsunk. Csapatként domináltunk, hoztuk azt a szintet, amit Spanyolország ellen. Boldog vagyok nagyon, persze a tüske benne van az emberben az első három meccs miatt. Ha valaki az oroszok elleni meccs után odateszi elém, hogy továbbjutunk, ott aláírtam volna. Nagyon remélem, hogy átszakadt a gát. Bízom benne, hogy a norvégok ellen ugyanezzel a lendülettel tudunk továbbmenni, meglátjuk, mire lesz elég

– foglalta össze gondolatait a vegyes zónában Bíró Blanka.



A magyar válogatott győzelmével bejutott a negyeddöntőbe, ahol a másik csoportot megnyerő Norvégia lesz az ellenfele szerdán, a játéknap első mérkőzésén.

(Borítókép: a magyar válogatott játékosainak öröme Svédország legyőzése után. Fotó: Illyés Tibor / MTI)