Kopasz Bálint: Szeretnék teret engedni a magánéletemnek

Ahogy arról beszámoltunk, 1968 után ismét magyar olimpiai bajnoka van a királyszámnak, a férfi K–1 1000 méternek, Kopasz Bálint személyében. A döntő történelmi magyar sikert hozott, ugyanis az ezüstérmet Varga Ádám szerezte meg – ebben a számban még sosem állhatott fel egy nemzet két versenyzője a dobogó első két fokára.

„Kilenc éves korom óta erre készülök, eltelt 15 év, ami kőkemény munka volt.

A lemondás volt a legnagyobb dolog: nem mentem el bulikba, nem barátkoztam senkivel, lemondtam a magánéletről. 15 éves korom óta szeretnék barátnőt, de erről is lemondtam.

Felemelő érzés, hogy olimpiai bajnok lettem, jó érzés volt látni édesanyám arcán az örömöt. Ő készített fel, minden nap ott volt mellettem, mindent megadott ahhoz, hogy eljussak ide. Köszönet illeti a Magyar Kajak-Kenu Szövetséget, amely nagyon kitett magáért, az olimpia alatt különösen. Nagyon köszönöm a szurkolást és a biztatást mindenkinek. Elmondhatom, hogy Európa-bajnok, világbajnok és olimpiai bajnok vagyok K–1 1000 méteren. Ennél többet nem is akarhatok.

Amíg érzem magamban az erőt és az energiát, addig csinálom tovább. Szeretnék még sok szép sikert begyűjteni. Még nagyon fiatal vagyok, akár három olimpia is bennem lehet. Későn érő típus vagyok, még most is fejlődésre képes a szervezetem. Rióban sajnos nem jutottam be a döntőbe, ez nagy fájdalom volt. Volt egy kis baki, amit ott elrontottam, itt most nem. Akkor még frissen csöppentem bele a felnőtt mezőnybe, nem érettem még meg mentálisan és fizikálisan sem. Most viszont igen, elég sok idő eltelt azóta. A fájdalomtűrő képességemet ki tudtam tolni. Fizikálisan is sokat fejlődtem, nem mondhatják már azt, hogy női lapáttal megyek vagy gyenge vagyok. Örültem annak, hogy Ádám mellett indult, felemelő érzés az ő második helye”

– értékelt a döntő után a vegyes zónában Kopasz Bálint, akit később arról kérdeztünk, olimpiai bajnoki címének birtokában lazít-e a magának állított szigorú szabályokon.

Szeretnék egy kicsit lazítani az életvitelemen, és teret engedni a magánéletemnek. Lemondtam a bandázásról és a lányokról, pedig nagyon szerettem volna egy barátnőt. De úgy érzem, megérte, hiszen olimpiai bajnok lettem. Felemelő érzés, hogy ilyen hosszú idő eltelte után sikerült újabb aranyérmet nyernem ebben a számban

A királyszám ezüstérmese, Varga Ádám felszabadultan és széles mosollyal az arcán nyilatkozott.

Előre elterveztem, hogy mit fogok csinálni, ezt gyakoroltam az előfutamban és a középdöntőben is. A visszahívott rajt kicsit megnehezítette a dolgot, talán én is előbb indultam, de engem nem figyelmeztettek. Bálintot láttam, hogy ő megy elöl végig, de tudtam, hogy ha Schopf elé sikerül beraknom a hajót, meglehet az érem – ez volt a célom. Egy álom vált valóra. Magaménak is éreztem a himnuszt az eredményhirdetésnél, hiába egyéni verseny, mindketten őszintén tudtunk örülni a másik sikerének. Nem tudtam volna megverni, akármit csinálok máshogy.

Varga hozzátette: le kell lehiggadnia, de nagy önbizalmat fog adni neki, hogy sikerült ma felülkerekednie azokon a versenyzőkön, akikkel holnap a párosversenyen fog találkozni.

Félig üres a pohár. Nyerni szerettünk volna, ugyanúgy, ahogy mindenki más. Elrontottuk a rajtot, ez most ennyi volt. Szerencsére van még javítási lehetőség a négyesben, Danának az egyesben is. A négyesre ezt át tudom fordítani magamban, és még éhesebben fogok vízre szállni, mint ma. Az Európa-bajnokságon másfél másodperccel megvertük azt a lengyel párost, amelyik ezüstérmes lett, de ez most így sikerült. Alulmúltuk magunkat, a táv második felén feljöttünk, de az új-zélandiak nagyot mentek

– így Bodonyi Dóra a Kozák Danutával párosban nyert bronzérme után.

Hüttner Csaba szövetségi kapitány elárulta: tett egy ígéretet Kopasz Bálintnak a tavalyi dél-afrikai edzőtáborban, amit szeretne valóra is váltani. A kajakosnak megtetszett egy gyémányt, és Hüttner megígérte, ha olimpiai bajnok lesz, megveszi neki.

„A legjobban ő érdemelte meg ezt az aranyat, mindent alárendelt ennek a sikernek. Boldog vagyok, hogy ez itt ki is jött. A legjobb helyre került ez az aranyérem, ezt Bálintnak is elmondtam a döntő után. Varga Ádám második helye pedig a legnagyobb boldogság számunkra. A hazai vízeken egyre jobb versenyzők vannak, ha nincs ellenfél, bele tud kényelmesedni az ember. Ádám kétszer is megverte otthon Bálintot, de ő tudatosan az olimpiára készült. Ha ő jó formában van, és kihozza magából a maximumot, nem tudják megverni” – így a szakember, aki a női párosok döntőjére is kitért.

Várható volt a lányok szereplése, mindkét párosunk a szélcsendet, vagy a szembeszeles pályát szereti. Az erős hátszél nem az ő kedvencük, ez látható volt. A rajtban nem vagyunk túl erősek, ezen a hullámos vízen pedig nehéz ezt ledolgozni. Mindent megtettek, de ez most ennyire volt elég. Összességében nincs okunk szomorúnak lenni, bár arra számítottam, hogy a két női páros előrébb tud végezni. De ez egy olimpia, mindenkinek alkalmazkodnia kell a körülményekhez, szerintem ők sem maximálisan elégedettek. Lucz Dórának sem volt egy jó pályája, a realitás az volt, hogy a 3–6. helyek egyikén végez.

A kajak-kenu programja szerdán folytatódik, méghozzá előfutamokkal, magyar idő szerint 2.30-kor.

(Borítókép: Kopasz Bálint a tokiói olimpián. Fotó: Kovács Tamás / MTI)