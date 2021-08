Lőrincz Viktor: Tomival össze vagyunk kötve, lehet, hogy megint én fogom őt rugdosni

A kötöttfogású birkózók 87 kilogrammos súlycsoportjában Lőrincz Viktor olimpiai ezüstérmet szerzett szerdán. Az eredményhirdetés után a döntőről, a folytatásról és a családja szerepéről beszélt az újságíróknak a vegyes zónában.

”Mindenki úgy megy neki egy olimpiai döntőnek, hogy meg akarja nyerni, természetesen én is. Az volt a cél, hogy kibirkózzam magam, ne maradjon bennem semmi. Ez nagyjából sikerült, felkészültem az ukránra, de a lenti támadása egyszerűen nagyon jó, Nur-szultánban ki tudtam védeni, most sajnos nem. A második menetben próbáltam minél nagyobb iramot diktálni, hogy ne kelljen lemennem védekezni, az egyik bíró talán már be is mutatta az intést neki, de a másik kettő elutasította, ezt majd vissza kell néznem.

Összességében örülök az ezüstnek, mert tudtam, hogy több van bennem mint a riói ötödik hely, és büszke vagyok arra, hogy egy olimpián két érmet tudtunk nyerni Tomival"

– elevenítette fel a finálét a friss ezüstérmes.

A lehetséges folytatásról egyelőre nem szeretett volna konkrétumokat elárulni, mert ülepednie kell még benne a történteknek.

Ez még elég friss, most nagyon-nagyon szeretnék pihenni. Az elmúlt egy évben, sőt, mióta birkózom, mindent ennek rendeltem alá, közben a kislányom is megszületett, aki egy új dolgot hozott magával. Úgy terveztük, hogy az olimpia után fog érkezni tavaly, de a Covid miatt ez változott, és így még keményebb lett ez az egy év. Belepakoltam rengeteg munkát, úgyhogy egyelőre pihenni szeretnék. Nagyot horgászni Tomival, a családommal lenni, és akkor utána átgondolom a folytatást.

A felkészülésről és a kibővült családról is mesélt:

„Nehéz volt otthon hagyni őket, már az is az volt, amikor 1-2 hétre a feleségemet hagytam otthon, mikor még ketten voltunk és edzőtáborba mentem. De amikor a kislányom a nyakamat szorítja, úgy ölel, akkor még nehezebb. Viszont tudtam, mit akarok elérni és mi a célom, hogy mit szeretnék neki megmutatni, amikor hazaérek.

Most még csak egy éves, nyilván nem fogja fel, de majd később jó lesz neki elmondani azt, hogy ő nagyban hozzájárult az egészhez.

Direkt beépítettem a felkészülésbe, hogy itt van velem, mert akkora energiatöltetet ad, amikor rá és a feleségemre gondolok. Kitartottak mellettem, és a végén itt van a nyakamban ez az ezüstérem. Sokat hagytam ki a vírus miatt, nem tudtam olyan hamar visszatérni, ahogy akartam, mert nyomot hagyott rajtam, nehezen ment utána az alapozás, de mindenki ott állt mellettem és biztatott, hogy az olimpiára rendben leszek. És tényleg minden összeállt, éreztem, hogy bennem van az átütő erő és komoly dolgot tudok véghezvinni."

Pontosan tudja, hogy egy nagyon erős ellenféltől kapott ki:

Nem tudom, hol van az ukrán gyenge pontja, amellett, hogy erős és technikás, fejben is erős, jó versenyző, nehéz rést találni a pajzsán és nem is sikerült.

Azt is megosztotta a sajtó munkatársaival, mivel töltötte a napot a finálé előtt:

„Úgy keltem fel, hogy jó passzban éreztem magam, sétáltunk egyet a faluban, megebédeltem, utána relaxáltam, mentáltréninget csináltam, ezzel telt a mai nap. Tomi is ott volt velem, de mi már nem bonyolódunk bele nagy dolgokba, egy-egy mozdulat, nézés, ölelés elég, hogy fókuszált legyek.

Ismerjük egymás minden rezdülését, meg tudjuk adni azt a bizonyos pluszt a másiknak, én is ezt csináltam tegnap.

Meg hát neki mi újat lehet mondani? A döntő után is elmondta, hogy büszke rám, örül az eredménynek."

Ahogy fogalmazott, bátyjával gyakorlatilag össze vannak kötve, és ennek nagy szerepe lehet mindkettőjük jövőjében.