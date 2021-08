Hiba csúszhatott Hosszú Katinka olimpiai munkájába

Egy olimpiát megelőzően a csapatok már túl vannak egy 2-2,5 hónapos felkészülésen. Ezen időszak alatt a minél magasabb alapállóképesség, gyorsasági állóképesség és a maximális erő elérése a cél. A helyszínen már a frissítés és a gyorsítás van fókuszban. Vízilabdában folyamatosan cserélni kell egy-egy mérkőzésen. A vízben nem lehet pihenni, a terhelés lényegében a savas állapot határán billeg.

A mérkőzések után vannak úgynevezett „frissítő edzések”, ahol van lehetőség az izmok átmosására. Előfordulhatnak erősebb edzések is. Rehabilitációnál a detoxikálás és a frissítés egyaránt fontos. Abban az esetben, ha egy csapat kevésbé erős ellenféllel játszik, majd utána három nap múlva egy vele azonos szinten lévő ellenfél következik, lehet tartani egy erősebb emlékeztető edzést nem sokkal az előző mérkőzés után.

Nálunk, a Budakalásznál funkcionális edzés, valamint fizikális és mentális felkészítés van. A bajnokság eléggé intenzív, de a szünidőben több a pihenő, meg persze a meccsek közt is figyelni kell a pihenőkre. Nyáron viszont muszáj több szünetet tartani, ámbátor ilyenkor hosszabb szünetet kell tartani, de akkor is úgy, hogy tartsanak be egy programot a játékosok. A pihi után pedig fontos a laborvizsgálat, a fizikai felmérés, az átmozgatás, a torna és a videózás