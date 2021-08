A címvédő női kajak négyes legyőzte Carringtonékat

A kétszeres olimpia bajnok női K–4 500-as egység magabiztosan nyerte meg az előfutamát a pénteki kajak-kenu program délelőtti részében, többek között a Tokióban eddig három aranyat gyűjtő Lisa Carrington által vezetett új-zélandi hajót is maga mögé utasítva. A kenus Adolf Balázs is remekül szerepelt C–1 1000 méteren, és a Balla Virág, Takács Kincső páros is gond nélkül jutott tovább a középdöntőbe.

Csütörtökön kiváló eredményeket értek el kajakosaink és kenusaink, hiszen Tótka Sándor révén egy arannyal, Csipes Tamara révén pedig egy ezüsttel bővült a magyar olimpiai kontingens éremgyűjteménye , Kozák Danuta, Csizmadia Kolos, valamint a Nádas Bence, Kopasz Bálint kajak kettes révén pedig három negyedik hely is felkerült az eredménylistára. A főszereplők nem pihenhettek sokat, pénteken ugyanis Kopasz kivételével mindannyian vízre szálltak, azaz a kajak négyesek is megkezdték szereplésüket.

Először azonban a kenusoké volt a terep, konkrétabban a Balla Virág, Takács Kincső egységé, amely a női C–2 500 kategóriának a második előfutamában indult. Az Európa-bajnok és vb-ezüstérmes páros tagjai egyéniben már letudták a szereplésüket (Balla 9., Takács 14. lett 200 méteren), most pedig jöhetett az erősebb számuk.

A lányok rajtja kitűnően sikerült, közvetlenül utána élre is álltak, 250 méternél pedig körülbelül egy méterrel vezettek az ukrán duó előtt. Utána viszont ritmust váltottak az ukránok, akik végül egy fél hajónyi előnnyel meg is nyerték a futamot, de Balláék könnyedén megtartották a második helyüket, ezzel egyenes ágon továbbmentek a középfutamba.

Hasznos volt az egyéni, a rajnál látszott, hogy milyen jól elcsíptük. Nem izgultam, Kincsőre figyeltem végig, hogy milyen pályát szeretne menni, magabiztosan, koncentráltan tudtam evezni. Egyes után egyből kimentünk párosban gyakorolni, már akkor elkezdtünk ráhangolódni, megbeszélni, hogy mit csináljunk ma. Kis ellenszél van, ami nekünk kedvez, mert állóképességben jobbak vagyunk a többieknél

– elemezte a futamot Balla Virág.

Számítottunk az ukránokra, örültünk, hogy mellettünk jönnek, de én azt hittem, hogy a beloruszok is a közelünkben lesznek. Meg tudtuk csinálni azt, amit előre megbeszéltünk, sőt egy kicsit lazább pályát is tudtunk jönni. Jól fog jönni, hogy most szabad a délutánunk, mert eddig végig sokáig kinn voltunk és nagyon meleg van. Jó erőnlétben fogunk nekivágni a holnapra

– mondta Takács Kincső.

A férfi kenusok 1000 méteres egyéni számában Fejes Dániel az első előfutamban a hatodik helyen ért célba, így ő a reményfutamba került, Adolf Balázs viszont alig maradt le a futamgyőzelemről a harmadik etapban a cseh Martin Fuksa mögött, de másodikként így is egyből mehet az elődöntőbe. Nem mellesleg azt a Sebastian Brendelt utasította maga mögé, aki a szám kétszeres címvédője.

Nagyon kellett nyomni, az mindenképp jó volt, hogy a rajtnál sem mentek el, lőtávolban voltam és végig meccsben maradtam. A vége nehéz volt, az utolsó 100 fájt, de nagy volt a tét, láttam, hogy mindent bele kell adnom. Holnapra kipihenem magam, a sorozatterhelést talán én bírom a legjobban a maratonista múltam miatt

– mondta a vegyes zónában Adolf Balázs, aki láthatóan mindent kiadott magából. Fejes sajnos a reményfutamban sem tudott javítani, ott hatodik lett, így búcsúzni kényszerült.

Női K–4 500-zal folytatódott a program, az első futamban a címvédő magyar egységgel, valamint az első számú kihívóval, az új-zélandi hajóval és abban Lisa Carringtonnal, a tokiói kajak-kenu versenyek legnagyobb alakjával. A startot finoman szólva sem kapta el a legjobban a magyar négyes, Carringtonék azonnal az élre álltak, de a magyarok hamar feljöttek közvetlenül mögéjük. Féltáv után a Kozák Danuta, Csipes Tamara, Kárász Anna, Bodonyi Dóra összeállítású négyes emelte a csapásszámot, szinte teljesen állva hagyta az új-zélandiakat, és egy fél hajóhosszal megelőzte őket a célban. A vegyes zónában és a kamerák előtt elégedetten nyilatkoztak.

A rajtra nagyon figyeltünk, mert fontos a verseny eleje és az első 100 méter. Az új-zélandiak Carringtonnal nagyon kilőttek, de bíztam abban, hogy sem az utazójuk, sem a hajrájuk nem lesz olyan, mint a miénk, és szerencsére így is történt, náluk a másik három lány nem bírta úgy, mint nálunk mindenki. 200-nál olyat indítottunk, hogy csak néztem, nagyon elégedett vagyok, megnyugtató, hogy nem adtunk bele mindent és így is behúztuk a futamot, magabiztosan várom a holnapi elődöntőt

– fogalmazott Csipes Tamara.

Bodonyi Dóra is arról beszélt, hogy elégedett, „ráfért" a futamgyőzelem. Kárász Anna is elmondta, hogy éhes a sikerre, és egyetértett Csipessel abban, hogy még tudnak gyorsulni.

Kozák Danuta 2012-ben és 2016-ban is tagja volt a győztes négyesnek, ez az olimpiája viszont eddig nem a tervei szerint alakult. A négyessel viszont szépen zárhat, és optimistán is látja a helyzetet. Hozzátette, nagy felelősség a vezérevezős szerepe, de olyan lányokkal, mint amilyenek mögötte ülnek, nem lehet gond. Azt is elárulta, hogy csütörtökön még kimentek délután evezni, a mai viszont jobban esett nekik, a délutánt pedig pihenéssel fogják tölteni.

Már csak a férfiak ugyanezen száma volt hátra a programból, a magyar hajóba Nádas Bence, Béke Kornél, Csizmadia Kolos és a friss olimpiai bajnok Tótka Sándor ült be. A csapat nem rajtolt jól, de így is a 2-3. helyen lapátolt, aztán féltávnál teljesen megállt, végül több mint 12 másodperces hátránnyal utolsó helyen siklott be. Ez minden bizonnyal tudatos döntés volt, ugyanis nem egy összeszokott egységről van szó (Kuli István sérülés miatt került ki), amelyre ráfért a gyakorlás, a reményfutam pedig pontosan ennek minősül, 7 hajóból ugyanis 6 továbbjut. Nádasék pedig nem is hibáztak, gyakorlatilag rajt-cél győzelmet aratva jutottak az elődöntőbe.

(Borítókép: A magyar női kajak négyes. Fotó: Reuters)