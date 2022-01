Fucsovics Márton: Djokovicsnak nem lenne joga itt lenni

Fucsovics Márton két hete Ausztráliában készül az év első tenisz Grand Slam-tornájára, a jövő hétfőn kezdődő Australian Openre, amelyen szeretne minél több mérkőzést nyerni. A világranglista 38. helyezettje az M1 aktuális csatornának hétfőn elmondta: ezúttal viszonylag korán, már karácsony után ki kellett utazniuk. Az első héten edzések szerepeltek a programjában, a másodikon pedig már versenyzett is.

A klasszis magyar teniszező a formaidőzítés, a felkészülés részletei mellett az Ausztráliában a koronavírussal kapcsolatos szabályozásokról is beszélt a műsorban. Mint mondta, a tavalyihoz képest sokkal lazábbak a körülmények: az érkezéskor nem kellett például karanténba vonulniuk, csak tesztelniük, és szabadon mozoghatnak.

A világelső Novak Djokovics körül kialakult helyzetről a játékos azt mondta, nehéz erről beszélni.

Djokovics a sportág legnagyobb teniszezője, mindent megnyert, itt, Melbourne-ben is győzött már kilencszer, tehát megérdemelné, hogy itt legyen és induljon. Viszont nem szabad elmenni amellett, ami most a világban zajlik. Az embereknek az egészségük a legfontosabb, és vannak szabályok, amiket már hónapokkal ezelőtt ismertettek, nevezetesen, hogy mindenkinek be kell oltatnia magát, Djokovics pedig ezt nem tette meg. Ebből a szempontból meg szerintem nem lenne joga itt lenni