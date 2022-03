Nemzetközi porond és pénz is jár a röplabda Magyar Kupa győzteseinek.

Az eseményre mind a nyolc csapat delegált egy-egy játékost, akik az erőviszonyokról, a felkészülésről és a szurkolókról is ejtettek néhány szót.

Mindenekelőtt Ludvig Zsolt, a Magyar Röplabda Szövetség főtitkára köszöntötte a hölgyeket a nemzetközi nőnap alkalmából. Ezután kifejezte örömét, hogy visszatérhetnek a nézők a fináléra, és azt is közölte, hogy a férfi és a női győztes csapat is elindulhat jövőre a második legerősebb európai kupasorozatban, a CEV-kupában.

A főtitkár hozzátette, hogy idén először pénzdíjas lesz a minitorna, a győztes csapatok négy-négy-, az ezüstérmesek kettő-kettő-, a bronzérmesek egy-egy-, a negyedik helyezettek pedig egyaránt fél-félmillió forinttal gazdagodnak.

A nőknél a harmadik helyért a tavalyi finálé két résztvevője, a Swietelsky-Békéscsaba és a Fatum-Nyíregyháza csap össze. A viharsarkiak részéről Bagyinka Fanni elmondta, hogy kicsit csalódottak, ugyanis az aranyéremért szerettek volna játszani, de most a harmadik helyre kell koncentrálniuk. A közelmúltban 3:0-ra legyőzték a Nyíregyházát a bajnokságban, akkor sikerült a saját játékukat játszaniuk, és most is erre készülnek.

A nyírségeket Ralica Vaszileva képviselte, aki szerint egy bronz nagy lökést adhat a bajnokság rájátszásra, és abban bízik, hogy még a tavalyi döntőbeli formájukat is felül tudják múlni.

A Szent Benedek Röplabda Akadémia fennállása során először jutott be a döntőbe. Feladójuk, Bleicher Réka szerint ugyan fiatal a csapat, de a rutinos játékosok képesek lesznek segíteni az ifjabbaknak. Augusztus óta ezért dolgoznak, és bár egy jó formában lévő Vasassal találkoznak, bíznak a sikerben. A Vasas csapatkapitánya, Király-Tálas Zsuzsanna szerint nem igaz, hogy nyomja őket az esélyesség terhe, és egy döntő előtt erről nem is érdemes beszélni. Az viszont mellettük szólhat, hogy mély a keret, 14 hasonló képességű játékosuk van, ráadásul sok meccs van mögöttük, amelyek során sikerült minden korábbi hibát kijavítaniuk.

A férfiaknál Kaposvár–Kecskemét-bronzmeccset rendeznek vasárnap. A somogyiaktól Bozóki Bence arról beszélt, hogy sokat segítene nekik az érem, egész héten erre készülnek. Nemrég 3:0-ra legyőzték a Kecskemétet, de emiatt nem kényelmesedhetnek el. A kecskeméti Szabó Alpár elmondta: idén rengeteg sérülés és betegség hátráltatta őket, és abban reménykedik, hogy vasárnap végre teljes kerettel állhatnak ki.

A finálé esélyesének a címvédő Pénzügyőrt tartják, Magyar Bálint viszont egyértelműen kiélezett mérkőzésre számít a Kazincbarcika ellen, ráadásul idén már a szurkolókra is számíthat az ellenfelük. Tőlük Blázsovics Péter is a fanatikusok szerepét emelte ki, elárulta, hogy egy ötvenfős szurkolói buszt már megtöltöttek, és a második is meg fog telni hamarosan.

A hétvége teljes programja:

Március 12., szombat:

16.00 Swietelsky-Békéscsaba–Fatum-Nyíregyháza női bronzmeccs

19.00 SZBRA–Vasas Óbuda női döntő

Március 13., vasárnap:

15.30 FINO Kaposvár–Kecskeméti RC férfi bronzmeccs

18.30 Pénzügyőr SE–Vegyész RCK

(Borítókép: Az érintett csapatok játékosai. Fotó: MRSZ / Jani Martin)