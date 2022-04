Az Eolo–Kometa versenyzője kedden ünnepelte 22. születésnapját, de nemcsak ezért volt nehéz elérni őt, hanem azért is, mert Sierra Nevadán, a Spanyolország déli részén található hegyvonulaton nem mindig, és nem mindenhol van térerő.

– mesélte lapunknak Fetter, aki egyébként remekül érzi magát, év eleji térdsérülése már a múlté, azóta százszázalékosan rendbe jött, és hónapok óta semmi sem zavarja tekerés közben.

Fetter a február végi Gran Caminón kezdte a szezont, a négynapos versenyen ráadásul csapatkapitányként számítottak rá.

Nem voltam túl kiemelkedő formában. Az év első versenyének azonban teljesen jó volt, pláne, hogy rendeztek időfutamot is. Mindig jó, ha egyre több a tapasztalat, így tudjuk, miben kell fejlődni, mi ment jól, és mi nem. Ezen a versenyen nem is az eredmény volt a fontos.

Utána aztán jött a Strade Bianche és a Coppi e Bartali, a fiatal bringás mindkét versenyen jól ment, előbbin 47., utóbbin 40. lett.

Ettől a két versenytől azt kaptam, amit vártam. Látszik, hogy versenyről versenyre egyre jobb a formám, így is számoltunk a néhány hetes kihagyásom miatt. Építem még magamat, ez látszik. A Gran Camino kezdésnek nem volt rossz, a Stradén ott voltam majdnem az elejében, a Coppin volt olyan szakasz, ahol már a top tízben végeztem, az Industrián pedig a győzelemért mentem és végül a 11. lettem. A formám jó görbét mutat, remélem, így tudom folytatni.

Ha pedig Fetter így folytatja, jó esélye van arra, hogy ott lesz egy hónap múlva a Grande Partenzán, azaz a budapesti Nagy Rajton.

Ennyire nem tervezünk még előre, viszonylag későn derül majd ki, hogy ki vehet részt a Girón. Minden bizonnyal a Giro előtti utolsó verseny után hirdet majd keretet a csapat, várhatóan május elején. Nyilván lehet, hogy van, aki hamarabb meg fogja tudni, hogy indulhat, nekem például a Tour of the Alps lesz az utolsó versenyem a Giro előtt, ha pedig ott olyan teljesítményt nyújtok, akkor benne van a pakliban, hogy ott lehetek a Nagy Rajton, de még semmi sem biztos.

A 22 éves kerékpáros elmondta, bízik abban, hogy ott lehet a háromhetes körversenyen, ez az egyértelmű célja.

Fetter elárulta, szinte minden nap beszél jó barátjával, Valter Attilával, de a Giróról egyelőre keveset diskurálnak. Képben vannak, hogy éppen mi történik a másikkal, és bíznak abban, hogy közösen élhetik át az együtt tekerés élményét a legendás olasz körön.

Ivan Basso nemrég interjút adott az Indexnek, az Eolo–Kometa társtulajdonosa és menedzsere akkor úgy fogalmazott, hogy erős évre számít 2022-ben Fettertől.

Lehet ebből egy erős év, igen. Már csak az említett görbe miatt is. Hétről hétre az edzéseken is jobb formát mutatok, ez pedig látszik a versenyeken is. Egyelőre nincs olyan tényező, ami közbeszólhatna. Ha ebben az ütemben haladok, valóban szép esztendő lehet ez.