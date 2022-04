Két klasszis sportoló is beszállna a Chelsea megvásárlásába

Lewis Hamilton és Serena Williams is csatlakozott a Martin Broughton által vezetett csoporthoz, amely ajánlatot tett az angol labdarúgó-bajnokságban (Premier League) szereplő, Bajnokok Ligája-címvédő Chelsea megvásárlására.

Egyes becslések szerint a Formula–1-ben hét egyéni világbajnoki címet szerző, 37 éves Hamilton és a korábbi világelső amerikai teniszező egyaránt 10-10 millió fonttal (4,4 milliárd forinttal) szállna be az üzletbe.

A Chelsea-nek szurkoló Broughton csoportjában több ismert személyiség is van. Köztük a britek korábbi olimpiai bajnok atlétája, a nemzetközi sportági szövetséget (WA) irányító Sebastian Coe vagy éppen a sportvilág ismert amerikai befektetőjének számító Josh Harris és David Blitzer, akik a Philadelphia 76ers kosárlabdacsapatban és a New Jersey Devils jégkorongcsapatban is tulajdonostársak.

Korábban az Index is beszámolt arról, hogy a Chelsea orosz tulajdonosa, Roman Abramovics a klub eladását fontolgatja az orosz–ukrán háború szankcióitól tartva.