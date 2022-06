Hajmeresztő leleplező írás jelent meg a The Guardianben, mely szerint az Európai Labdarúgó-szövetség stadionbiztonsági szakértője már hónapokkal ezelőtt elégedetlen volt a párizsi BL-döntő előkészületeivel, és be is adta lemondását Aleksander Čeferin UEFA-elnöknek. A szlovén Čeferin 14 hónappal ezelőtt honfitársát és közeli barátját, Zeljko Pavlicát nevezte ki az európai szövetség biztonsági főnökének, és az eltelt több mint egy évben botrány botrányt követett, kezdve a tavalyi londoni Eb-döntőt övező tömegverekedéssel.