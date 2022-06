Fucsovics feladta a negyeddöntőt Stuttgartban

Fucsovics Márton a második játszmában feladta az ausztrál Nick Kyrgios elleni negyeddöntőt a 769 ezer euró (297 millió forint) összdíjazású stuttgarti füvespályás férfi tenisztornán – számolt be a Magyar Távirati Iroda.

A világranglistán 55. helyezett magyar játékos – aki előzőleg az osztrák Jurij Rodionovot, majd a harmadikként rangsorolt lengyel Hubert Hurkaczot búcsúztatta – 40 perc alatt szetthátrányba került. Az első játszmában ritkán alakult ki adok-kapok, a pontok egy-két ütés után eldőltek.

A nemzetközi rangsorban 78. ausztrál kizárólag saját szerváira koncentrálva a rövidítésben bizonyult jobbnak, mindezt úgy, hogy ezúttal még önmagához képest is flegmább teljesítményt nyújtott, de szervái így is roppant erősnek bizonyultak. Fucsovics eközben fáradtan és olykor darabosan mozgott, a szett végén pedig ápolást is kért a derekára – tudósított az MTI.





A 30 éves nyíregyházi teniszező a második játszmában rögtön brékhátrányba került – a találkozó első elbukott adogatójátéka volt –, és a következő gém után feladta a meccset.



STUTTGARTI TENISZTORNA

NEGYEDDÖNTŐ

Nick Kyrgios (ausztrál)–Fucsovics Márton 7:6 (7–3), 3:0-nál Fucsovics feladta

(MTI)

(Borítókép: Fucsovics Márton szerva közben – Tom Weller/picture alliance via Getty Images)