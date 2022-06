Holló Balázs ellopta a show-t világklasszisaink elől

Szombat délelőtt megkezdődtek az úszóversenyek a Duna Arénában, a 19. FINA világbajnokságon, és mindjárt egy olyan számmal, amelynek magyar címvédője van, Hosszú Katinka személyében. A pályafutása nyolcadik vb-jén induló, 33 éves, háromszoros olimpiai és kilencszeres világbajnok legenda – ahogy maga is nyilatkozta – már nem az az Iron lady, aki korábban egy évtizeden át volt, neki már nincsenek aranyérmes álmai, viszont kitűzött maga elé egy realisztikusabb célt: elérni a száz medáliát világversenyeken. Jelenleg 96-nál tart, itt Budapesten biztosan nem lesz meg a száz, talán majd augusztusban Rómában, az Európa-bajnokságon.

Hosszú a második előfutamba került a négyből, és amikor felállt a rajtkőre, úgy tűnt, a régi Katinkát látjuk: nem volt rajta súlyfelesleg, sőt olyan szálkás volt, mint fénykorában. Szóval elkezdtünk reménykedni, hátha...

A medencében már kevésbé volt rózsás a kép, eleinte a negyedik helyen tempózott, majd a gyorson megelőzte az olimpiai bajnok japán Ohasi Juit, de az amerikai Lea Hayesre és a holland Marrit Steenbergenre nem jelentett veszélyt, harmadikként csapott célba, összesítésben a tizenegyedik idővel (2:11,77 perc), ami öt és fél másodperccel gyengébb a saját világcsúcsánál (2:06,12 p), de hát azt még 2015-ben a kazanyi vb-n úszta, Iron Lady korában... Mindegy, az a fontos, hogy bekerült az esti középdöntőbe, akárcsak Sebestyén Dalma, aki a tizenötödik időt teljesítette (2:13,13 p). A Győri Úszó SE 25 éves versenyzője nem igazán volt elégedett a teljesítményével, nem így tervezte el fejben ezt az úszást, és mivel nem akarta kockáztatni az esti szereplését, visszalépett a közvetlenül utána következő 100 méter pillangó előfutamától. A 200 vegyesen mindössze ketten mentek be 2:10 alá, a két amerikai, Alex Walsh (2:09,41) és a már említett Hayes (2:09,81).

„Ezt a világbajnokságot lépésről lépésre veszem, úgy látom, lesz még egy úszásom, bekerülök a középdöntőbe, ennek örülök, bár nem akarom elkiabálni”, nyilatkozta előfutama után Hosszú, amikor még nem tudta, hogy az ideje mire lesz elég. Az M4 Sport adásában Czene Attila, a hasonló férfiszám atlantai olimpiai bajnoka úgy számolta, kicsit túl szapora volt Katinka tempója, de egy nyolcnapos versenyen nem lehet végig csúcsformában úszni.

A 100 méter női pillangón és a 400 méter férfigyorson nem volt magyar érdekeltség, annál inkább 50 méter férfipillangón, ahol a világbajnoki cím egyik esélyese a győri Herkules, Szabó Szebasztián. A frankfurti születésű, a délvidéki Zentán nevelkedett 26 éves klasszis a szám Európa-bajnoki címvédője, és a Duna Arénában is nagy dobásra készül, ahogy azt az Indexnek is elmondta.

Az országos csúcsot 22,90 másodperccel tartó Szabó 23,08-cal vezeti az idei világranglistát, illetve vezette eddig a pillanatig. A legerősebb a nyolcadik futamba került, remekül rajtolt, de a végén az olasz Thomas Ceccon 22,88 másodperces olasz országos csúccsal megelőzte, egyszersmind a világ idei legjobb idejét is elragadta Szabótól, aki 23,11-gyel második lett, ez évi legjobbjától mindössze 3 századdal elmaradva. Illetve a világ idei legjobbját már az ötödik futamban megúszta a Trinidad és Tobagó-i Dylan Carter 22,87-tel, a hatodikban az amerikai Michael Andrew 22,89-et ment, a hetedikben az úszófenomén amerikai Caeleb Dressel 22,88-at, szóval rettenetesen erős a mezőny. Szabó végül nyolcadikként ment tovább az elődöntőbe, nagyon kell csipkednie magát, lehet, hogy már a döntőhöz is országos csúcsra lesz szüksége. „Körülbelül ilyen, 23 másodperc körüli időt terveztem”, hangzott Szabó villámnyilatkozata.

A női 400 méter gyorson Késely Ajna és Fábián Bettina egyaránt a negyedik, legerősebb futamban úszott, többek között az amerikai Katie Ledeckyvel és 16 éves kanadai tinizsenivel, Summer McIntoshsal együtt. Az ötszörös olimpiai bajnok Ledecky kiemelkedett a mezőnyből, semmit sem bízott a véletlenre (3:59,79). Késely – a szám négy évvel ezelőtti Eb-ezüstérmese – hatodik lett a futamban (4:09,09), Fábián tizedik (4:14,06). Sajnos mindketten kiestek, egyikük sem került döntőbe, Késely a tizenkettedik, Fábián a huszonkettedik idővel simán búcsúzott. Késelytől ez bizony kellemetlen meglepetés.

Férfi 100 méter mellen Takács Tamás, az egykori budafoki, ma már BVSC-s fiatalember képviselte színeinket. A 23 éves sportoló, akinek édesapja, Takács Imre az edzője, az ötödik futamban 1:01,86 perccel nyolcadik lett, összesítésben a 28., és nem jutott tovább.

Következett a férfiak 400 méteres vegyese, és a harmadik futamban Holló Balázs igen szaporán tempózott. Olyannyira, hogy szédületes hajrával az utolsó ötven méteren feljött az élen tempózókra, és döbbenetes egyéni csúccsal, 4:10,87 perccel negyedik lett futamában, összesítésben pedig az ötödik, és simán bejutott a döntőbe. Az áprilisi debreceni országos bajnokságon úszott egyéni legjobbján csaknem három teljes másodpercet javított! Kós Hubert 200-nál még vezetett, de aztán visszaesett, 4:15,44 perccel csak tizenkettedik lett összesítésben, az ob-n úszott idejétől is elmaradt két másodperccel, és nem jutott döntőbe.

Holló, Kovács Ottó tanítványa fülig érő szájjal nyilatkozott az Indexnek:

Nagyon kiúsztam magam, muszáj volt. A délutáni úszások általában jobban sikerülnek. Az első lépcsőfokot, a döntőbe jutást teljesítettem, most jöhet a második... Szeretnék este javítani. Most levezetek, majd próbálok aludni másfél órát, de alig hinném, hogy sikerülni fog, annyira fel vagyok pörögve. A debreceni ob óta edzettem, mint az állat. Itt a Duna Aréna hazai pálya, persze rettenetesen izgultam, bár ez nem látszik rajtam, mert igyekszem magabiztosságot sugározni. Pedig valójában tele van a gatya... Stresszelek, meg minden, de legbelül tudom, mire vagyok képes, hol állok a mezőnyhöz képest. Ez az idő hatalmas bónusz... Edzőm, Ottó bá megálmodta, hogy bejutok a döntőbe, de ilyen időre ő sem gondolt, 4:12-t írt fel egy papírcetlire. Megtréfáltam őt is meg magamat is, ez az idő hihetetlen. Nem hittem, hogy már most képes leszek erre, a párizsi olimpiára terveztem 4:10-et. Nekem a hajrám az erősségem, az utolsó száz, és ez most is kijött. Úgy állok oda, ha 300-nál ott vagyok az élcsoportban, akkor bármi történhet.