Wimbledonban minden fehér, kivéve a…?

A wimbledoni bajnokság, közismertebb nevén Wimbledon, a világ legrégebbi teniszversenye, a sportág szerelmesei szerint a legrangosabb is. 1877 óta a londoni wimbledoni All England Clubban rendezik meg, szabadtéri füves pályán, bár 2019 óta a két főpálya felett behúzható már a tető. A négy Grand Slam-torna közül ezt az egyet játsszák füves borításon. A vasárnap véget ért versenyt a férfiaknál a volt világelső szerb Novak Djokovics nyerte, így a pályafutása 88. tornagyőzelmét begyűjtő belgrádi világsztár a 21. Grand Slam-trófeája mellé 2 millió fontot (940 millió forint) kapott. A női egyest a kazah Jelena Ribakina nyerte, ezzel ő lett az első kazah GS-győztes egyesben.

Wimbledon minden évben a harmadik Grand Slam-torna jellemzően június–júliusban: az Australian Opent januárban, a Roland Garrost május végén, a US Opent szeptemberben rendezik.

Wimbledon hagyományos színei a sötétzöld és a lila. Az All England Club előírja a játékosoknak, hogy szinte teljesen fehér ruhát viseljenek. Ez volt az ok, ami miatt a fiatal Andre Agassi bojkottálta a tornát 1988 és 1990 között. Egyetlen másik Grand Slam-torna sem írja elő ilyen szigorúan a játékosok viseletét. De nem minden fehér: az 1986-os torna óta a labdák már sárgák – mindenütt.

A tornát hagyományosan a megelőző év férfi győztese nyitja meg a centerpályán: ő játssza az első mérkőzést. 2003-ig a versenyzőknek meg kellett hajolniuk a királyi család tagjai előtt, ebben az évben azonban Kent grófja elhatározta, hogy szakít a hagyománnyal, és a versenyzőknek csak akkor kell meghajolniuk, ha a királynő vagy a walesi herceg is jelen van.

Mint minden Grand Slam-tornán, itt is több versenyt rendeznek meg egyidejűleg: a legnagyobb figyelmet az egyéni versenyek (női egyes, férfi egyes) kapják, de játszanak női, férfi és vegyes párost is. A vegyes páros kivételével az összes versenyszámot megrendezik a junior versenyzők számára is. Speciális meghívásos versenyek a 35 és 45 év fölötti férfi páros, illetve a 35 év feletti női páros tornák, valamint minden évben rendeznek kerekesszékes bajnokságot is.

Most tesztelheti tudását, mennyire ismeri a világ egyik legcsodálatosabb sporteseményét, a wimbledoni teniszversenyt!

Minden kérdés megválaszolására 30 másodperc áll rendelkezésére. Jelölje meg a helyes választ, majd vagy várja ki az idő végét, vagy kattintson a "Következő kérdés" gombra. A linkre kattintva elindul a játék. Sajnos nem sikerült :(

Kérjük próbálja meg újra. Indulhat a kvíz »

(Borítókép: Glyn Kirk / AELTC / Pool / Getty Images)