A nyolcaddöntő volt a végállomás Siklósi Gergelynek és Koch Máténak is

Siklósi Gergely és Koch Máté is vereséget szenvedett a kairói vívó-világbajnokság harmadik fordulóban, így nem jutott magyar férfi párbajtőröző a negyeddöntőbe.

A 2019-ben világbajnok, azaz címvédő, tavaly olimpiai ezüstérmes Siklósi nehezen összehozott győzelmek után találkozott a kazah Elmir Alimzsanovval. A harmadik asszójában csak az első szakaszban vezetett, a 3–2-ről induló második három percben ellenfele szúrásai voltak pontosak, és Alimzsanov lassan elhúzott. A magyar párbajtőrözőnek ezúttal nem volt olyan akciója, ami hatékonynak bizonyult volna, a vége felé pedig már egyre nehezebb helyzetbe került a különbség növekedésével. Végül hat tussal kapott ki, és a 9. lett – közölte az MTI.

Koch a legutóbbi vb-n, Budapesten, valamint a tavalyi olimpián is bronzérmes ukrán Igor Reizlinnel vívott a második szakasz végéig szoros asszót. Itt is hasonlóan alakult a folytatás, az ellenfél akciói voltak eredményesek, így a végéig öt találattal lépett el Reizlin. Koch a 11. helyen végzett.

A nyolcaddöntőn Kondricz Kata sem tudott túljutni a női tőrversenyben, és végül a 13. helyen végzett. Egy könnyed győzelem és egy szép fordítás után Pauline Ranvier-vel találkozott, aki az első fordulóban Pásztor Flórát búcsúztatta.

A 2019-ben Budapesten egyéniben ezüstérmes és csapatban a tavalyi olimpián is második francia hatékonyan vívott ezúttal is, nagyon jól zárta ki magyar ellenfele pengéjét, miközben ő rendszerint pontot érően szúrt. A szakág sajátosságait figyelembe véve nagyon gyorsan adta a találatokat, 7–0-ig nem tudta érvényes felületen eltalálni őt Kondricz. Érdemben a folytatásban sem változott a helyzet, így nem volt remény a felzárkózásra, fordításra: 3–13 után még jött pár magyar találat, de a vége így is nyolctusos vereség lett.

A korábban búcsúzó Pásztor Flóra a 39., Pöltz Anna az 58., Lupkovics Dóra pedig a 67. helyen végzett.

VÍVÓ-VILÁGBAJNOKSÁG (Egyiptom)

FÉRFI PÁRBAJTŐR

A 16 között:

Igor Reizlin (ukrán)–Koch Máté 15–10

Elmir Alimzsanov (kazah)–Siklósi Gergely 15–9

NŐI TŐR

A 16 között:

Pauline Ranvier (francia)–Kondricz Kata 15–7

(Borítókép: Siklósi Gergely, miután legyőzte az olasz Andrea Santarellit a férfi párbajtőrözők egyéni versenyének elődöntőjében a világméretű koronavírus-járvány miatt 2021-re halasztott 2020-as tokiói nyári olimpián a Makuhari Rendezvényközpontban 2021. július 25-én. Fotó: Illyés Tibor / MTI)