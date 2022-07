ZTE: a Milan után a Honvéd is kipipálva

Minden túlzás nélkül állíthatjuk, hogy a hat nappal ezelőtti, Milan elleni 3–2-es győzelem ráirányította a figyelmet a Zalaegerszegi TE futballcsapatára, egyszersmind alaposan felértékelte a labdarúgó NB I nyitányát, a péntek esti Budapest Honvéd–ZTE összecsapást. A zalaiak nem aprózták el, a vezetőség célkitűzése deklaráltan az első öt közé kerülés, sőt... De hogy a sőt konkrétan mit is jelent, azt Dragóner Attila, az új sportigazgató nem árulta el. Azért vannak sejtéseink.

No de a ZTE nem a Marsról pottyant ide a magyar futballba 2022. július 23-án, amikor 27 perc alatt 3–0-s vezetést szerzett a hétszeres BEK/BL-győztes ellen, majd előnyéből egy gólt a lefújásig meg is őrzött. (Talán nem árt tudni, hogy mindmáig a Zalaegerszeg az egyetlen magyar futballklub, amely le tudta győzni a lombardiai szupercsapatot, a Real Madrid után második legeredményesebb egyletet – a világon!)

Most, hogy megvertük a Milant, mindenki a ZTE-ről beszél, de a mi történetünk nem most kezdődött – mondta Végh Gábor elnök-tulajdonos az Indexnek. – 2014-ben kerültem a klub élére, amikor az NB II alsóházában kullogtunk, az előző évben majdnem kiesett a csapat a másodosztályból, 300 milliós adósságot görgetett maga előtt az egyesületet működtető gazdasági társaság. Reménytelennek tűnt a helyzet, de talpra álltunk szívós munkával, visszajutottunk az élvonalba – korábban sohasem volt még NB II-es bajnok a Zete –, és ott megvetettük a lábunkat, legutóbb a nyolcadik helyen végeztünk. Most pedig minőségi ugrásra készülünk.