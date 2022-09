Népharag zúdult a magánrepülővel utazó Mbappéra

A PSG-ben futballozó Mbappé hangos nevetésben tört ki, a PSG-t vezetőedzőként irányító Galtier pedig viccel válaszolt, amikor egy hétfői sajtótájékoztatón arról faggatták őket, miért utazott repülővel a PSG Nantes-ba, ahol kényelmes, 3-0-s győzelmet aratott.

Ilyen kényelemben utaztak a játékosok:

„Ma reggel beszéltünk erről a céggel, amely az utazásainkat szervezi, és megnézzük, hogyan utazhatnánk szárazföldi vitorlással” – mondta Galtier, míg Mbappé nem volt hajlandó bővebben kommentálni az ügyet.

Not a great look, this - Galtier and Mbappé laughing out loud when asked a serious question about whether the club should really be flying by private jet between Paris and Nantes rather than taking the train. Galtier replies that they’re considering land-sailing to their next one https://t.co/ttsnHHU1mY