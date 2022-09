Lázadásra van szükség a sportban – mondja Sterbenz Tamás

„Az idei egy dinamikusabb, szélesebb körnek szánt esemény. Szeretnénk bemutatni, ami az egyetemen, illetve a kézilabda-akadémián történik, de nem a szűk körnek, hanem minden sport iránt érdeklődőnek” – fogalmazott lapunknak Sterbenz Tamás.

Az idei már az ötödik Sport és Innováció Konferencia, a rendezvény főtémája a tehetségből teljesítmény mottó. Az intézmény rektora kiemelte, az adottság is fontos, de az egyetem feladata, hogy kihozza a maximumot a tehetséges hallgatókból.

„A tehetség önmagában kevés. A sikerhez sporttudományos háttér is szükséges. Az évnyitón pont azt említettem a diákoknak, amit Carlo Rovelli elméleti fizikus mondott, miszerint művelt lázadásra van szükség: a mai legjobb tudományos ismereteket kell megszerezni, de a holnapi sikerhez már más világképet kell építeni. Tisztelni kell a jelen eredményeit, a tudást, de azzal a szándékkal, hogy valami újat hozzunk létre.”

Sterbenz Tamás elmondta, már több mint kétszázan regisztráltak a konferenciára, a létszám pedig minden bizonnyal eléri majd a négyszáz főt. Ez nem is csoda, hiszen például Hosszú Katinka háromszoros olimpiai bajnok úszó és Dárdai Pál is részt vesz az eseményen, de számos érdekes kerekasztal-beszélgetést és előadást is meghallgathat a közönség.

„A szívem csücske a testnevelő tanár szekciója. Ennek két apropója is van. Létrehoztuk a Testnevelés-elmélet és Oktatásmódszertan Tanszéket, ahol már ettől az évtől az új tanterv szerint készülnek a hallgatóink. Már csak a hagyományaink miatt is kiemelten fontosnak tartom, hogy ebben is megújuljunk.”

Ami a TF-et és a konferenciát illeti, Sós Csaba is az előadók között szerepel. A magyar úszóválogatott szövetségi kapitánya az intézmény egyik olyan oktatója, akinek gyakorlati és elméleti tudására is támaszkodik az egyetem. Nem elhanyagolandó tény, hogy a TF-en közel száz olimpiai aranyérmes sportoló fejezte be tanulmányait.

És a fejlődésből sosem elég!

„Örülök, hogy elindult az angol nyelvű edzőképzésünk. Számítunk továbbá azokra a kollégákra is, akik külföldön már letették a névjegyüket, akár dolgoztak, akár oktattak. Csak két neved hadd említsek: Hortobágyi Tibor hazatért az Alma materbe, elő is ad a konferencián, illetve Balyi Istvánt, aki Kanadában dolgozta ki a long-term athlete development elméletet” – mondta Sterbenz Tamás, aki felhívta a figyelmet, hogy a konferencián való részvétel ingyenes, arra bárki jelentkezhet ezen a linken. A rendezvény szeptember 14-én kezdődik a TE-n, majd 15-én és 16-án Balatonbogláron, a NEKA-n folytatódik. A részletes program ide kattintva elérhető!

A korábbi válogatott kosárlabdázó és szövetségi kapitány természetesen a jelenleg is zajló Európa-bajnokságot is figyelemmel követi: „A bosnyák–szlovén meccs eredménye meglepett (97–93-ra nyertek a bosnyákok a címvédő szlovénok ellen – a szerk.). A bosnyákok kiválóan játszottak, és bár érthető, hogy a legjobb csapatok igyekeznek fél gőzzel is nyerni a hosszú program miatt, Luka Donincék erre most ráfáztak. A mieink is remekül játszottak a franciák ellen, majdnem éltünk a lehetőséggel. Mindenesetre jó volt látni ezt a találkozót, mert a legutóbbi, franciák elleni összecsapás egészen más képet mutatott.” Júliusban a franciák 81–40-re győzték le a magyar csapatot, most, az Eb-n négy ponttal kaptunk ki.

