David Beckham: II. Erzsébet inspirált és vigasztalt minket

Magyar idő szerint csütörtök este 19 óra 30 perckor lett hivatalos, hogy uralkodásának 71. esztendejében meghalt II. Erzsébet királynő. Pillanatokkal később, az éppen zajló Zürich–Arsenal Európa-liga-mérkőzés második félidejének kezdetén egyperces gyászszünettel emlékeztek az uralkodóra.

Természetesen nem volt ez másképp a nap hátralévő sporteseményein sem, ahogy a sportvilág legnagyobb alakjai is kivétel nélkül megemlékeztek a királynőről. Aki találkozhatott vele, kiemelte: élete egyik legnagyobb megtiszteltetése volt találkozni Nagy-Britannia uralkodójával. Sir Mo Farah – akit korábban II. Erzsébet királynő ütött lovaggá – elmondta:

A királynőt az egész világon szerették, a találkozásunk életem egyik legnagyobb megtiszteltetése volt. Emlékezni fogunk rá az elképesztő odaadásáért a brit nép iránt, amit uralkodása alatt tanúsított

– zárta gondolatait a négyszeres olimpiai bajnok, brit hosszútávfutó közösségi oldalán.

Az angol labdarúgó-válogatott csapatkapitánya, Harry Kane az elsők között fejezte ki együttérzését a brit uralkodói családdal, és „elképesztő inspirációként” jellemezte a több mint 70 évig uralkodó királynőt. Hozzátette: örökké emlékezni fogunk rá a szolgálatai miatt, amiket a brit nép érdekében tett.

David Beckham korábbi profi, 115-szörös angol válogatott labdarúgó kijelentette: II. Erzsébet uralkodásával inspirálta őt.

Őfelsége, a királynő halála miatt őszinte szomorúság tölt el… Az, hogy ma mindannyian milyen megrendülten érezzük magunkat, mutatja, hogy mit jelentett az embereknek ebben az országban és a világon. Ebből látszik, mennyire inspirált minket a vezetésével, hogy mennyire megvigasztalt minket, amikor nehéz idők jártak. Utolsó napjáig méltósággal szolgálta hazáját. Ebben az évben tudta volna, hogy mennyire szeretik. Gondolataim és imáim a királyi családdal vannak…

– fogalmazott bejegyzésében David Beckham.

Ami a sporteseményeket illeti, 10 napos nemzeti gyász kezdődik Nagy-Britanniában, így minden bizonnyal a hétvégére tervezett labdarúgó-mérkőzéseket is halasztani fogják a királynő halála miatt. A tengerentúlon is megemlékeztek az uralkodóról, a jelenleg zajló US Open női elődöntői előtt is egyperces gyászszünettel emlékeztek II. Erzsébetre, míg az észak-amerikai profi amerikaifutball-liga (NFL) új idényének első mérkőzése, a Los Angeles Rams–Buffalo Bills kezdőrúgása előtt is őfelsége előtt tisztelegtek.

A jelenleg 81 éves Pelé, a valaha volt egyik legkiválóbb labdarúgó is elmondta: hatalmas tisztelője volt az uralkodónak, miután 1968-ban első alkalommal találkoztak személyesen. Hozzátette: II. Erzsébet elutazott Brazíliába, hogy tanúja legyen a futball iránti szeretetüknek, és megtapasztalhassa a telt házas Maracana Stadion varázsát. Öröksége örökké megmarad – zárta gondolatai a háromszoros világbajnok labdarúgó-legenda.

A nemrégiben történelmet író, és Európa-bajnoki címet nyerő angol női labdarúgó-válogatott kapitánya, Leah Williamson kifejtette: II. Erzsébet csodálatos uralkodó, és kivételes ember volt.

Királynőnk elvesztése felfoghatatlan, mert úgy tűnt, örökké velünk lehet és uralkodhat. Az elmúlt 70 évben egyesítette népünket, és reményt, segítséget jelentett nekünk a legnehezebb időkben is. Őfelsége, Erzsébet királynő.

A szigetországon kívüli sportesemények megrendezése a királynő halála miatt nem forog veszélyben, azonban arra számítani lehet, hogy a ma kezdődő 10 napos gyász alatt minden sporteseményt elhalasztanak Nagy-Britanniában.

A Nemzetközi Atlétikai Szövetség elnöke, Sebastian Coe úgy vélekedett az elhunyt királynőről, hogy soha többet nem fogunk hozzá hasonló uralkodót látni. A tenisztörténelem egyik legkiválóbb játékosa, Roger Federer is kifejezte részvétét az uralkodói családnak, és elmondta:

„A királynő eleganciája, és hivatása iránti hűsége örökké fog élni a történelemben.”

