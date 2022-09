Magabiztos játék után ötödik lett a magyar női pólóválogatott az Európa-bajnokságon

Bíró Attila szövetségi kapitány olimpiai bronz- és világbajnoki ezüstérmes együttese végig vezetve, az előnyét fokozatosan növelve nyert a helyosztón. A mezőny legjobbja Gurisatti Gréta volt öt találattal, amivel nagy valószínűséggel bebiztosította a gólkirályi címét.

Az első akciógólra négy percet kellett várni, Szilágyi megúszásból volt eredményes. A magyarok jól védekeztek, jószerivel dolga sem volt a kapus Magyari Aldának, aki az első negyedben egyetlen gólt kapott megúszásból. A második felvonást jól kezdte a magyar válogatott, de az izraeliek időkérését követően megtört a lendülete.

A nagyszünet után a góllövőlistát vezető Gurisatti büntetőből volt eredményes, amire rápakolt még pár találatot, Garda pedig saját hibáját fórban javította ki. A negyed végén Faragó találatával először alakult ki tízgólos különbség.

Az utolsó nyolc percben Farkas és Peresztegi-Nagy is kipontozódott harmadik hibájával, ezt a rivális ki is használta, ahogy a számára megítélt büntetőt is, de így sem tudott tízen belül kerülni, mert az utolsó percekben a triplázó Faragó is bevette még egyszer a rivális kapuját – írja az MTI.

Vízilabda Európa-bajnokság, nők, az 5. helyért:

Magyarország–Izrael 18-7 (3-1, 5-2, 6-1, 4-3)

magyar gólszerzők: Gurisatti 5, Leimeter 4, Faragó 3, Garda, Szilágyi 2-2, Parkes, Vályi 1-1