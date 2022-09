Eddig tartott a lengyel csoda

Franciaország férfi kosárlabda-válogatottja lemosta a pályáról Lengyelországot az Európa-bajnokság első elődöntőjében a berlini EuroBasket Arenában. Eddig egyfajta Hamupipőkeként ütötték ki az esélyesebb ellenfeleket, előbb Ukrajnát, majd az első helyen kiemelt címvédő Szlovéniát, a legjobb négy között azonban elfogyott a tudomány, és a végső győzelemre is esélyes franciák 95–54-re verték szárnyaszegett ellenfelüket.

Lengyelország 1971 óta először jutott be az Európa-bajnokság elődöntőjébe, de itt megálljt parancsolt a fehér-pirosaknak az NBA-sztárokkal teletűzdelt Franciaország. A meccs elején 2–0-ra vezettek a lengyelek Ponitka kosarával, de ez volt az utolsó alkalom, hogy ők álltak jobban, mert gyorsan szembejött velük a valóság.

Az első és a második negyedben is mindössze 9-9 pontra voltak képesek, az ember nem is értette, hogyan jutottak el idáig. Egyre csak nőtt a különbség, a végén már a negyvenpontos differenciát is túllépték Rudy Goberték, olykor komolytalannak tűnt a játék. A lengyelektől senki sem ért el két számjegyű pontösszeget, a szlovének ellen 26 pontot, tripla-duplát szerző Ponitka mindössze 7 pontig jutott.

Férfi kosárlabda-Európa-bajnokság, elődöntő:

Franciaország–Lengyelország 95–54 (15–9, 19–9, 30–18, 31–18). A legjobb dobók: Yabusele 22, Fournier és Okobo 10-10, illetve Michalak és Slaughter 9-9.

(Borítókép: Guerschon Yabusele. Fotó: Thilo Schmuelgen / Reuters)