Különleges az atmoszféra, amit a magyar válogatott belélegez

Marco Rossi egy kissé megvárakoztatta a média magyar és olasz képviselőit, de mindez érthető volt, hiszen a Nemzetek Ligája sorozat befejeztével elbúcsúzott a keret tagjaitól a novemberi két barátságos találkozóig, illetve Szalai Ádámtól végleg, mert mint köztudott, a csapatkapitánynak ez volt az utolsó, a 86. meccse a címeres mezben.

A magyar szurkolók ma este is bizonyították, hogy nagy tisztelet van bennük a sajátjaik és az ellenfél iránt is, és azt is, hogy nagyon civilizáltak – kezdte Marco Rossi a meccs utáni sajtótájékoztatón. – De ez engem már egyáltalán nem lep meg. Sok mindent láttam már a labdarúgásban, hiszen 58 éves elmúltam, de az az atmoszféra, amit a magyar válogatott meccsein belélegzünk, különleges és egyedülálló. Ezért is lett volna olyan szép, ha újabb csodával ajándékozzuk meg a közönségünket és a búcsúzó kapitányunkat, Szalai Ádámot. De biztos vagyok benne, ezt a meccset, ahogy a szurkolók ünnepelték, így is, hogy nem tudtunk győzni, örökre magával viszi a szívében. Ádi ezt az ünneplést nagyon megérdemelte.