Borsányi Gábor: A teqball ott lesz a jövőben az olimpiai sportok között

Tíz éve vette kezdetét a teqballprojekt, most pedig már ott tartunk, hogy ezen a hétvégén ismét rangos versenyt rendeznek idehaza. Ha az akkor megálmodott képre visszaemlékszik, nagyjából az történt, amit eltervezett?

A kezdettől fogva hittünk abban, hogy amit megálmodtunk, azzal a világ legtöbb sportot és labdarúgást szerető emberét meg tudjuk szólítani. Lényegében ez az út, amelyen járunk, a sport általi értékteremtés. Tíz éve dolgozunk a fejlesztésén maximális elköteleződéssel, de úgy gondolom, hogy minden fejben dől el. Alapító társaimmal, Gattyán Györggyel, Huszár Viktorral és természetesen megannyi kiváló kollégával azzal a meggyőződéssel kezdtünk hozzá a munkához tíz éve, hogy ebből a száz százalékig magyar fejlesztésű sportinnovációból egyszer olimpiai sport lesz. Látjuk, hogy még sok munka áll előttünk, de ilyen ütemű fejlődésre talán még mi sem számítottunk. Ha megnézik, akkor a teqballasztal ott van a legnagyobb európai klubcsapatoknál, számos nemzeti válogatottnál, a sztárokat pedig, akik nap mint nap használják az asztalt és posztolnak is róla, már számontartani is nehéz.

Csütörtöktől a European Teqball Tour következő állomásának Budapest ad otthont. Mennyi nézőre számítanak a Riz Levente Sport- és Rendezvényközpontban?

A helyszín befogadóképessége 1500 fő, és nem kérdés, hogy teljes telt ház lesz. Mivel a rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött, így már most látjuk, hogy hatalmas az érdeklődés. Azt gondolom, hogy nagyszerű hangulat lesz a hétvégén, Ronaldinho személyes jelenléte pedig meg fogja koronázni ezt a sportünnepet.

Közel rekordszámú versenyző nevezett, több mint 150. Kijelenthető, hogy globális szinten egyre népszerűbb a teqball?

Jelenleg 147 nemzeti teqballszövetség található szerte a világon, ami egy elképesztő szám, főleg ha figyelembe vesszük, hogy maga a Nemzetközi Teqball Szövetség, tehát a FITEQ, csupán 2017-ben alakult. Lassan nincs olyan szeglete a világnak, ahol ne lehetne találni legalább egy kisebb teqballegyesületet vagy egy baráti társaságot, amely hódol a játék örömének. Jelenleg persze még Európa adja a legtöbb aktív játékosát a sportnak. Minél több ország, minél több nemzet jelenik meg, annál színesebbé válik a játékstílus is, hiszen minden nép bele tud vinni valami csak rá jellemző elemet.

Arról van pontos adatuk, hogy világszerte mennyien teqballoznak?

A sportolók magas számára már a nemzeti szövetségek mennyiségéből is következtethetünk, de nyilván itt is, mint más sportok esetében, pontos számot nehéz mondani. Vannak regisztrált, profi teqballosok, akik egyesületi formában edzenek és vesznek részt nemzetközi versenyeken, de jelentős számú az amatőr játékosok száma is, akik talán még asztallal is rendelkeznek, de csupán kedvtelésből űzik a sportot. Az azonban kijelenthető, hogy a világon jelenleg több mint tízezer ember űzi a sportot.

Fotó: Teqball Huszár Viktor, Gattyán György, Borsányi Gábor

Mit gondol, beköltözhet valamikor a teqball a szurkolók nappalijába? Elképzelhetőnek tartja, hogy mérkőzéseket közvetít majd a televízió és az emberek leülnek megnézni az összecsapásokat?

Ez olyannyira elképzelhető, hogy a kiemelt eseményeket már most is élőben közvetíti nemzetközi sportcsatorna Európa-szerte, de Amerikában is szerződésünk van az ország legnagyobb sportcsatornájával, mely több mint 90 millió háztartásban érhető el. A 2021-es világbajnokság legkiemelkedőbb pillanatait például több mint 70 ország sportrajongója élvezhette a képernyők előtt. Azok, akik esetleg valamiért nem tudnak ott lenni a hétvégi rendezvényen, szintén élőben tudnak majd bekapcsolódni a Sport Tv-n a vasárnapi döntő mérkőzésekbe.

Mi lehet a következő mérföldkő a teqball életében?

Idén még több nemzetközi versenyünk is lesz. Mind közül a legfontosabb természetesen a vb, melynek idén Németország ad otthont. Mérföldkövet viszont a 2023-as Európa Játékok jelentenek majd Krakkóban, ahol a teqball hivatalos versenysportként jelenik meg. Ez mondhatni, hogy Európa olimpiája, hiszen ez a legjelentősebb multisportesemény a kontinensen.

A koronavírus-járvány mennyire tett keresztbe a sportágnak?

Nem árulok el nagy titkot azzal, hogy a mi dolgunkat is megnehezítette a világjárvány és annak következményei. 2020-ban sajnos el kellett halasztani számos eseményünket, többek között a világbajnokságot is. Volt olyan terület, amire így jobban tudtunk koncentrálni, sőt talán a hatékonyságot is sikerült javítanunk, például az oktatási, képzési területen. Az itt megszerzett tapasztalatok alapján sok olyan gyakorlat kialakult, amit ma is használunk. Talán a legnagyobb veszteség, hogy elmaradtak az Ázsiai Strandjátékok, ahol szintén versenysport lehetett volna a teqball.

A nemzetközi szövetség elnökeként hogyan látja, mennyi esélye van a sportágnak, hogy a közeljövőben az olimpiai program része legyen?

A teqball nyilvánvaló, hogy kiemelt helyen áll az életünkben. Ez elmondható mindenkiről, akivel anno elkezdtük és akik a mai napig minden nap ezzel a sporttal kelnek, fekszenek, és túlzás nélkül mondhatom, hogy ezzel is álmodnak. Ma Magyarországon a teqball sport kiemelkedő nemzeti érték és reméljük, hamarosan hungarikum is lehet. Magyarként, alkotóként ez hatalmas büszkeséggel tölt el minket és egyben folyamatosan magasabbra is helyezi a lécet előttünk. Az, hogy ma itt tartunk, egyfelől a kemény munkának köszönhető, másfelől viszont annak, hogy mind hiszünk az olimpiai céljaink elérésében. A megfelelő célok olyan motivációt jelentenek, amivel hegyeket lehet megmozgatni. Röviden válaszolva a kérdésére, nem is kérdés, hogy a teqball ott lesz a jövőben az olimpiai sportok között!