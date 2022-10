Ez a sorsolás olyan, mint egy születésnapi ajándék!

Csank János korábbi szövetségi kapitány (1996–1998): „Hát ez már a miénk! A szerbek most sokkal gyengébbek, mint akkor voltak, amikor még Jugoszláviaként tizenkét gólt rúgtak nekünk két meccsen, de ha esetleg mögéjük szorulnánk, a másik három válogatottat verni kell. A bolgároknál káosz van, a montenegróiaknak, a litvánoknak régen mindig voltak jó futballistáik, manapság kevésbé. A lényeg, hogy nem kell betojni, ha becsúszik egy rossz eredmény, mert a végén úgyis továbbjutunk!”

Egervári Sándor korábbi szövetségi kapitány (2010–2013): „Nem lesz sétagalopp, a jugoszláv futballkultúra, amelyikbe Montenegró is beletartozik, nagyon erős, ahogy azt a Ferencváros is megtapasztalhatta csütörtökön Belgrádban. Ettől függetlenül azt mondom, lehetett volna sokkal rosszabb is a sorsolásunk. Az utóbbi évek teljesítménye alapján azt gondolom, jó esélyünk van az első két hely valamelyikének megszerzésére. Ez a mai magyar válogatott képes továbbjutni ebből a csoportból.”

Kovács Kálmán 56-szoros válogatott labdarúgó (1985–1995): „Óriási segítség, hogy az első kalapból indulhattunk, de hát ezt a válogatott a teljesítményével vívta ki. Bevallom, nem szívesen kaptam volna az angolokat, még úgy sem, hogy legutóbb oda-vissza megvertük őket, nem is kicsit. A franciákról nem is beszélve, ilyen még nem volt, hogy az aktuális világbajnok nem az első kalapba került… A mi kezünkben van a sorsunk, élni kell a lehetőséggel. Kaphattuk volna a szlovákokat is az ötödik kalapból, akik legutóbb kétszer is megvertek minket. Az biztos, hogy ez nem halálcsoport, bár mi már bebizonyítottuk, hogy attól sem jövünk zavarba. Akár az első helyen is továbbjuthatunk!”

Rákosi Gyula 41-szeres válogatott labdarúgó (1960–1968): (Egyenként soroltam az ellenfeleket, mert a legendás balösszekötő nem látta a tévéközvetítést.) „Elfogadható, elfogadható, elfogadható, elfogadható! Innen még a Fradi is továbbjutna! Meg kell oldania a válogatottnak, ez a sorsolás nekem is születésnapi ajándék, mert ma vagyok 84 éves!”

Ebedli Zoltán 12-szeres válogatott labdarúgó (1976–1983): „Első ránézésre nem rossz. Szerintem tovább kell jutnunk, különben is, ezt dobta ki a gép.”

Kiprich József 70-szeres válogatott labdarúgó (1984–1995): „Jól kijöttünk ebből, nem panaszkodhatunk. Úgy mondanám, hogy inkább könnyű ez a csoport, ugyanakkor veszélyes is. (A háttérből kutyaugatás hallatszik.) Ugyanez a véleménye a bichon havanese fajtájú kutyámnak is!”

Esterházy Márton 29-szeres válogatott labdarúgó (1980–1988): „Az eufória szó talán túlzás lenne, de reálisan nézve továbbjuthatunk ebből a csoportból. Nagy könnyebbség volt, hogy az első kalapba kerültünk, de még így is megkaphattuk volna Franciaországot vagy Angliát – hála istennek, nem kaptuk meg. Montenegró sem gyenge, vannak jó eredményeik, de nem hozzák stabilan ezeket. Szerbia persze erős, de ketten jutnak tovább. A válogatottunk képes jó teljesítményre, bizakodhatunk, persze a hurráhangulat mellőzésével.”

Tóth András 17-szeres válogatott labdarúgó (1973–1979): „Vehető ez az akadály, bár a szerbek nagyon erősek, de mivel a második helyezett is továbbjut, ezért tovább is kell jutnunk. Kaphattunk volna sokkal rosszabb sorsolást is. Kellemes meglepetés ez nekem itt, Bogláron, most jöttem be a vízről, mert kint voltam süllőzni a Balatonon.”

Marco Rossi: Nehéz mérkőzések várnak ránk

A magyar válogatott szövetségi kapitánya a sorsolás után az mlsz.hu-nak nyilatkozott:

„Lehetett volna sokkal nehezebb csoportunk, de természetesen ennél jobb csoportot is el tudtam volna képzelni. Nem szabad, hogy megtévesszen bárkit is, hogy bennünket sorsoltak a legerősebb kalapból, hiszen a szerbek a világranglistán előttünk állnak, és kint lesznek a világbajnokságon is. A szerbek mellett a montenegróiakat és a bolgárokat is ismerjük a közelmúltból az egymás elleni mérkőzéseinkről, ám az ellenük elért eredményekből nem lehet kiindulni, mert két-három év alatt nagyon sokat változhatnak az erőviszonyok a mai labdarúgásban. Nehéz mérkőzések várnak ránk, meccsről meccsre kell előre gondolkodnunk a selejtezők során, és ahhoz, hogy eredményesek legyünk, minden tőlünk telhetőt meg kell tennünk az összes találkozón.”

(Borítókép: Marco Rossi 2022. október 9-én. Fotó: Lukas Schulze - UEFA / Getty Images)