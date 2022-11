Az FTC motorja szívesen nyolcaddöntőzne a Manchester Uniteddel

Sotra, Vestland. Van ott egyáltalán futball?

A sziget az Északi-tengeren, ahol születtem és a tartományunk, Bergentől néhány kilométerre... Európa legesősebb vidéke, nem tudok betelni azzal, hogy itt Magyarországon mennyit süt a nap! No, nem most, novemberben, de máskor szinte mindig. És hogy van-e ott futball? De még mennyi! Van vagy hat csapat a szigetünkön, a legjobb, a Sotra SK ingázik a harmadik és a második vonal között. Én a Nest-Sotrában kezdtem futballozni, az egy hatodosztályú csapat.

Ha minden igaz, Sotra szigete igazi turistaparadicsom.

Nem azért mondom, mert ott születtem, de gyönyörű a mi szigetünk. Ott a tenger, csodás partok, híd köti össze a szárazfölddel, Bergenből kocsival negyedóra alatt oda lehet érni. Csak ne esne annyit az eső...

Sokaknak Norvégiáról nem a futball jut eszébe elsőnek, hanem Jo Nesbo világhírű író.

Ó, tényleg? Olvastam a Hóembert! Illetve, hadd legyek őszinte, nem olvastam végig.

Azt nem hiszem el, a Hóembert nem lehet letenni.

Nekem sikerült. Nálam a futball mindent ver, még a híres skandináv krimiket is. A labdarúgás, meg a családom.

Nemrég született a kislánya, ugye?

Egy éve. Almának hívják, mint apple.

Akkor már tud magyarul is!

Azt azért nem mondanám, ilyeneket tudok, hogy Szép volt, aztán Jó, jó, és Igen, nem, továbbá Jó reggelt...

Könnyen alkalmazkodott a magyar élet- és futballstílushoz?

Nagyon eltérő az otthonitól, mind a futball, mind az élet, de sikerült alkalmazkodnom. Néhány hónapba belekerült, de ma már magyarul élek és futballozok. Megszoktam az edzőnket, Sztanyiszlav Csercseszovot is, aki egyébként fél évvel utánam érkezett. 2021 nyarán szerződtem a Ferencvárosba, ennek már másfél éve. Akkor még Peter Stöger volt az edzőnk.

Mi a különbség kettejük között?

Még világosabb, tisztább, egyértelműbb minden Sztanyiszlav alatt. A játék, minden. Sokkal inkább csapatként működünk, mint korábban. És a szabályok is világosabbak, egyértelműbbek. Szigor van a csapaton belül, és ez jó. Ú gy hallottam, hogy Stöger előtt, Rebrov idején is hasonlóan működtek a dolgok. Szerintem szigor nélkül nem lehet sikeres egy futballcsapat. Nézze meg, Rebrovval eljutott a csapat a Bajnokok Ligája csoportkörébe, olyan csapatokkal játszottunk – nem én, az elődök –, mint a Barcelona, a Juventus, a Dinamo Kijev. Szóval, ez a lényeg: világos, betartható és betartatott szabályok.

Idézzük fel a Monacónak lőtt történelmi gólját! Tényleg azt hitte, hogy lesen kapta a labdát?

Tényleg, ezért is néztem ki az asszisztensre. Hiszen annyira egyedül voltam, hogy gyanús lett. De aztán utóbb számtalanszor visszanéztem, és legalább egy méterrel hátrébb álltam, mint az utolsó monacói védő. De engem is meglepett, mennyire egyedül hagytak.

Ráadásul ballal vágta be a rövid fölső sarokba a labdát.

Született jobblábas vagyok, de megtanultam használni a balt is, bár az messze nem olyan jó, mint a jobb.

Valahogy mindig a legfontosabb gólokat rúgja. A Crvena zvezda és a Slovan Bratislava elleni meccsen is, jó érzéke van a fontos pillanatok megragadásához.

Ez biztosan véletlen. De ezek tényleg fontos gólok voltak.

Már elmúlt 28 éves, és a Ferencváros az első külföldi klubja, 27 évesen szerződött ide. Miért várt ilyen sokáig?

Tudja, későn érő típus vagyok, 23 évesen lett belőlem élvonalbeli labdarúgó, akkor, 2017-ben igazolt le a Sarpsborg, majd onnan kerültem két évre rá a Rosenborghoz, a legerősebb norvég klubhoz. Előzőleg a másod- és harmadosztályban futballoztam Sotrán, nem igazán volt lehetőség arra, hogy felfigyeljenek rám.

Hogyan fedezték fel, hogy tehetséges?

Ebben a menedzsereim voltak a segítségemre. És az is igaz, hogy Norvégiában nagyon jó a tehetségkutató rendszer, a scoutok figyelmét senki sem kerülheti el. Engem is így szúrtak ki.

Trondheimben, a Rosenborgnál hogy érezte magát?

Remekül. Az a legnagyobb, legerősebb klub Norvégiában, a bajnokcsapat. Azt is tudom, hogy a múltban találkozott magyar csapatokkal a nemzetközi kupákban. Aztán 2020-ban a Covid miatt a norvég bajnokság is leállt, meg különben is, nálunk tavaszi-őszi rendszer van, novembertől áprilisig megáll az élet.

Aztán eljött 2021 nyara, és ön megérkezett a Fradihoz. Ennek mi a története?

Hallottam az ügynökömtől, hogy a Ferencváros játékost keres, ráadásul olyan posztra, amelyiken én is játszom. És érdekelt a dolog.

Mit tudott a Fradiról?

Annyit, amennyit Tokmactól hallottam. Érdeklődtem nála, hiszen ő akkor már két éve itt játszott, és tetszett, amit hallottam. Ilyen értelemben Tokmacnak köszönheti a Fradi, hogy én most itt vagyok. És Henry Wingótól meg Franck Bolitól is érdeklődtem.

Tőlük miért? Hiszen ők nem norvégok.

Az lehet, de Wingo játszott a Moldéban 2019 és 2021 között, nem is egyszer szembekerültünk a norvég Elitenserie-ben, Boli pedig két norvég csapatban is futballozott korábban, az Aalesundban és a Stabaekben. Szóval, ismertem őket a norvég pályákról.

Akkor eléggé népes itt a Fradiban a „norvég légió”...

Legalábbis erős a norvég vonal. Tokmac, ugye perfekt norvég, hiszen kisgyermekkora óta Norvégiában élt, és Wingo meg Boli és ért norvégul, legalábbis konyhanyelvi szinten.

Nem azért mondom, de Erling Haaland is játszott a Moldéban.

De ő a Brynében kezdte. Ha már Haalandot szóba hozta...

Olvasta, hogy a minap átvette Kylian Mbappétól a világ legértékesebb játékosa címet? 170 millió eurót ér.

Nem, most hallom először. De az az igazság, hogy megérdemli. Alig várom már, hogy játszhassak vele együtt a válogatottban, november 17-én, jövő csütörtökön játszunk Dublinban Írország ellen, ez lesz a második válogatottságom, ha Stale Solbakken szövetségi kapitány pályára küld.

Játszott már vele vagy ellene?

Egyszer, a válogatottban. Teljesen egyedülálló futballista, 194 centije ellenére hihetetlenül fürge, gyors, és milyen a bal lába! Ha megkapja a labdát, lehetetlen megállítani, mert kettőt lép, és már ott van a kapu előtt. Tényleg ő a világ legjobbja. Nem irigylem azokat, akik ellene játszanak.

Norvégia mégsincs ott a világbajnokságon, annak ellenére, hogy tele van remek futballistákkal. Haaland, Ödegaard...

Nincs szerencsénk ezekkel a nagy tornákkal. 1998-ban voltunk legutóbb világbajnokságon, ennek már 24 éve, Európa-bajnokságra pedig csak egyszer jutottunk el, 2000-ben. 2016-ban éppen a magyarok akadályoztak meg ebben. De most tényleg olyan sok jó játékosunk van, hogy biztos vagyok benne, kijutunk a 2024-es németországi Eb-re.

Önnel?

Nagyon remélem! A legutóbbi selejtezőben nem játszottam, az eddigi egyetlen válogatottságom egy Görögország elleni barátságos mérkőzés volt 2021-ben. Együtt játszottam Haalanddal és Ödegaarddal!

Hogyan értesült arról, hogy most beválogatták? Felhívta a kapitány?

Nem, olvastam az interneten a norvég keretet, és látom, hogy én is benne vagyok! Jövő csütörtökön Dublinban játszunk, utána vasárnap otthon Finnország ellen. Bárcsak kezdenék! Be akarom verekedni magamat a válogatottba!

Tényleg, Tokmac miért nem válogatott?

Ha én azt tudnám! Pedig simán megérdemelné, nagyszerű futballista. Öröm vele egy csapatban játszani.

Haalandról már beszéltünk, de Martin Ödegaard legalább akkora tehetségnek indult, 16 évesen bekerült a Real Madridba, de nem tudott gyökeret verni. Miért?

Az lett volna a csoda, ha sikerül. Olyan sztárokkal volt egy öltözőben, mint Cristiano Ronaldo, Mesut Özil, nem volt könnyű dolga. De ő is fantasztikus futballista, most az Arsenalnál bebizonyította. Simán bajnokok lehetnek a Premier League-ben.

Ön most a Fradi egyik kulcsjátékosa. Milyen a hangulat a csapatban?

Nagyon, nagyon jó. Szinte kegyelmi állapotban vagyunk, igazi csapategység van, hiszen nézzen körül itt az étteremben, ez az egész olyan, mint egy baráti társaság, hát nem? A pályán egymásért küzdünk, és az edzői stáb is fantasztikus. Úgy érezzük – és személy szerint én is úgy érzem –, hogy a Groupama Arénában bárkit legyőzhetünk. Különben az angol a hivatalos nyelv az öltözőben, mindenki tud angolul, a magyar srácok is, és Sztanyiszlav is. Legalábbis sokkal jobban beszél már angolul, mint amikor egy éve idekerült. Persze neki az orosz mellett a német az igazi nyelve.

Kit szeretne kapni ellenfélül a legjobb tizenhat csapat között az Európa-ligában?

Manchester United-szurkoló vagyok, és ha már erős ellenfél jutna nekünk, akkor az legyen a Manchester United. Vagy egy viszonylag könnyű csapat. Csak azt nem akarom, hogy egy középerős, viszonylag ismeretlen ellenfelünk legyen. Vagy egy sztárcsapat, vagy egy verhető rivális. Bár ezen a szinten minden vetélytárs nagyon erős, papíron mindenki erősebb nálunk, de mégis itt vagyunk, mert bebizonyítottuk, hogy az erősebbnek ítélt ellenfelet is le tudjuk győzni. Pláne hazai pályán!



Ne felejtse el, hogy a Fradi most előrébb tart, mint Ronaldóék. Hiszen ők még be sem jutottak a nyolcaddöntőbe, és nem akárki áll az útjukban. A Barcelona.

Hát ez teljesen hihetetlen, már-már abszurd, hogy mi momentán jobban állunk a Manchester Unitednél az Európa-ligában... De felőlem jöhet a Barcelona is, ha úgy alakul. Remélem, jövőre eljutunk a BL-csoportkörbe. Legalábbis ez a vágyam. Nem hiszem, hogy esélytelenek lennénk. Ahogy idén játszottunk az Európa-ligában.... És nagyon jó csapatokat győztünk le! Monaco, Crvena zvezda, Trabzonspor, Slovan...

Sokan azt mondják, a motivációs szint fenntartása a legnehezebb feladata Csercseszov mesternek. Csütörtökön a Monaco, aztán a Magyar Kupában az Iváncsa. Hogyan tudják felspannolni magukat egy kisebb csapat ellen?

Bennem megvan az, hogy minden meccset meg akarok nyerni, és szerintem a társaimban is megvan ez a szellem. Más kérdés, hogy nem mindig sikerül. Pedig bátran állíthatom, hogy mi mindig úgy lépünk pályára, akár a BL-selejtezőben, akár egy Magyar Kupa-meccsen vagy egy barátságos összecsapáson – bár ilyenekre nincs sok időnk –, hogy győzni akarunk. Csak hát rengeteg meccset játszunk, közel harminc tétmérkőzést játszottunk négy hónap leforgása alatt.

Elfáradnak?

Hát, fárasztó a menetelés, annyi szent. Én például majdnem valamennyi mérkőzésen játszottam. Talán egyet hagytam ki. A meccsek után mindig fáradt vagyok, de másnap újra készen kell állnom, akár az edzésre, akár egy újabb mérkőzésre.

Tud aludni a mérkőzések után?

Nehezen. Annyira dolgozik bennem az adrenalin, hogy éjfél előtt sohasem tudok elaludni. Pláne hogy a meccsek szünetében mindig megiszom egy kávét, az feldob, és legális. A mérkőzés után nem nagyon tudok leereszteni, még otthon is pörgök. Tudja, az adrenalin.

Apropó, a családja önnel van?

Persze, rájuk szükségem van.

Hogy érzi magát Magyarors zágon?

Csodálatosan. Nem mondtam még? A csapat, a társaság, a közeg, a város, minden nagyszerű. Életem nagy élménye a Fradi. És főleg a közönségünk! Ilyesmivel nem találkoztam Norvégiában. Az a hőfok, amin a Fradi-drukkerek égnek, az mifelénk ismeretlen. Óriási részük volt a sikereinkben a szurkolóinknak.

(Borítókép: Kristoffer Zachariassen. Fotó: Németh Kata / Index)