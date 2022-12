A nyertes csapat kapusa vigasztalta meg az elpityeredő ellenfelet

Não é só Futebol 🟡⚫

Olha a bela atitude do goleiro Miguel, do polo de captação do Grêmio Novorizontino na cidade de Itápolis-SP, consolando o amigo Gael após o termino do jogo. Essa imagem viralizou nas redes sociais e mostra o verdadeiro valor do esporte.

Parabéns pelo gesto pic.twitter.com/21TjAJzlpI