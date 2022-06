Vályi Vanda szerint nem történt tragédia; Gurisatti Gréta szerint pedig még jól is jöhet a magyar női vízilabda-válogatottnak, hogy nem sikerült legyőzni az olasz csapatot szerda este a Margitszigeten. Bíró Attila szövetségi kapitány szerint az olaszok vállát nyomó kisebb tét döntött a két csapat között a világbajnoki csoportmeccsen.

„Azt éreztem, az olaszoknak kevesebb téttel bírt ez a mérkőzés, emiatt a kritikus pillanatokban kevésbé voltak görcsösek, mint mi – kezdte értékelését Bíró Attila, a magyar női vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya, miután csapata 10–9-re kikapott Olaszországtól a FINA vizes világbajnokság női pólótornájának 2. fordulójában. ­– Ők átvészelték ezeket a pillanatokat, míg mi nem tudtuk. Tapasztaltuk áprilisban is, ha vérszemet kapnak, nagyon nehéz ellenük játszani. Volt pár hibánk és ezzel visszahoztuk őket a meccsbe a második negyed végére. Onnantól nagyon feszültek lettünk, és hiába akadt egy-két bravúros megoldásunk, több volt a rossz.”

„A lényeges dolgok a második héten jönnek. Fejlődnünk kell még, ilyen szempontból jó is lehet, hogy játsszunk majd még egy meccset. De előtte még a pénteki találkozóra kell összeszedjük magunkat: aki azt gondolja, hogy a Kanada elleni találkozó picit is könnyebb lehet, mint a mai volt, az téved. Más taktikával, más játékosszerkezettel, de hasonló színvonalat képviselnek, mint az olaszok. Bízom abban, hogy egy fokkal jobban, nyugodtabban tudunk majd játszani, és ez elég lesz a győzelemhez, így pedig legalább a csoport második helyéhez” – mondta a szövetségi kapitány.

A mieinknek sem egyenlő létszám mellett (15 próbálkozásból mindössze két akciógól), sem emberfórból nem ment igazán jól (7/16).

„Nagyon nehéz mit mondani. Mérges vagyok egy-két szituáció miatt – tekintett vissza a meccsre Gurisatti Gréta. – Pedig a meccs elején jól kezdtünk, látszódott, mit szeretnénk támadásban és védekezésben, s maradéktalanul meg is valósítottuk azt. A harmadik negyedben, ahogy az olaszok először átvették a vezetést, kicsit idegesek lettünk. Főleg a támadásoknál látszott ez meg, nem tudtuk végigjátszani azt, amit szerettünk volna. Ehhez hozzátett az is, hogy olyan felállásokban játszottunk a korai kipontozódások miatt, amilyenekben nem igazán szoktunk. Geraldine korai kiválása miatt fórban sem úgy, azokban a pozíciókban játszottunk, ahol előtte gyakoroltuk, meg is látszott, hogy a meccs második felében mennyivel pontatlanabbak voltunk az emberelőnyös helyzetekben is.”

„Nagyon szerettük volna megnyerni a csoportot, de ez így már nem reális. Úgy fest, nem szeretünk a könnyebb úton járni. Úgy kell játszanunk, ahogyan ezt a meccset kezdtük, és az egész első félidőt menedzseltük. Azt, ami a második felében történt a mérkőzésnek, lehetőleg még ma le kell zárnunk. S aztán jön Kanada. Szeretnénk megnyerni azt a meccset, majd az azutánit, és az azutánit, és az azutánit is. Talán még jól is jön ez a pofon, csak erősebbek leszünk tőle a folytatásra” – jelentette ki Gurisatti.

„Nem szoktam belülről az eredménnyel foglalkozni, inkább az érzéseimre szeretek figyelni. Most pedig azt éreztem a harmadik negyed elejétől kezdve, hogy elkezdtünk kapkodni. Nem vártuk meg, hogy igazán ki tudjuk játszani a helyzeteket, nem találtuk meg, és néha már nem is kerestük az üres embert. Amikor üres volt a szél, akkor sem tettük le oda a labdát. Ez vezetett a negyedik negyedhez, ahol pedig már önbizalom híján nem vállaltuk el a lövéseket, inkább túlgondoltunk mindent és még a nagyobbnál is nagyobb helyzetet szerettünk volna” – nyilatkozta Szilágyi Dorottya.

Az olaszok mindössze 11 próbálkozásból szereztek négy akciógólt, miközben a fórt is sokkal jobban játszották, szintén 11 lehetőségből ötöt váltottak találatra…

„Nagyon hullámzó harmadik-negyedik negyed volt. Ugyanakkor, ha a fórhátrány-védekezésünk működőképesebb lett volna, akkor így is megnyerjük a mérkőzést. Biztos vagyok benne, hogy még ma összeülünk a csapattal átbeszélni a hibákat, holnap pedig a stábbal együtt ki is fogjuk videózni a meccset, hogy minél többet tanuljunk a történtekből. Leginkább a védekezésben látom az előrelépési lehetőséget, nem tudom, ez a meccs miért sikerült ilyen gyengén, de ilyen védekezés mellett nem sok esélyünk lesz meccseket nyerni” – tette hozzá kritikusan a meccsen két gólig jutó olimpiai és Eb-bronzérmes.

„Nagy tragédia talán nem történt, pihenőnapunk valószínűleg nem lesz. Túl kell tennünk magunkat ezen és minél hamarabb elkezdeni a Kanada elleni mérkőzésre készülni. Merőben más, rendkívül fizikális vízilabdát játszó csapat, így nem lesz könnyű dolgunk ellenük sem. Legyünk túl azon a meccsen, lehetőleg egy győzelemmel, utána majd ráérünk azon gondolkodni, ki lesz így az ellenfelünk a folytatásban” – tekintett előre Vályi Vanda.

A Kanada elleni utolsó csoportmeccs pénteken 21 órakor kezdődik majd. Amennyiben az olasz válogatott előtte legyőzi a vb-újonc Kolumbiát (erre igen nagy az esély), akkor a mieink a második helyet szerezhetik meg az észak-amerikaiak legyőzésével, míg Kanada számára egy győzelem így is-úgy is csoportelsőséget érhet.

FINA VIZES VILÁGBAJNOKSÁG

Női vízilabda

Csoportkör, A csoport, 2. forduló

Olaszország–Magyarország 10–9 (3–4, 2–2, 3–1, 2–2)

Korábban

Kolumbia–Kanada 2–22 (1–3, 1–5, 0–7, 0–7)

A csoport állása: 1. Kanada 3 pont (29–9), 2. Olaszország 3 (17–16), 3. Magyarország 2, 4. Kolumbia 0

