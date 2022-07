Az olaszok kétszer is mélyről jöttek vissza, de szétlövés után a spanyoloké a póló-vb aranya

Bár a tavalyi, olimpiai formát látva erre kevés esélyt lehetett látni, megismétlődött a 2019-es kvangdzsui világbajnokság döntője: a címvédő Olaszország a három éve öt góllal legyűrt Spanyolországgal találkozott a Margitszigeten.

Ez volt a két csapat harmadik egymás elleni fináléja, a 2019-es előtt 1994-ben volt még erre példa, s az olaszok akkor is 10–5-ös sikernek örülhettek.

A 10–5 ezúttal a papírforma teljes felborítását jelentette volna, már csak amiatt is, mert a két ellenlábas a csoportkörben egyszer már megmérkőzött egymással, a spanyolok pedig fordulatos mérkőzésen 14–12-re győztek. Többek közt ennek is köszönhettük, hogy később az olaszokat sodorta a sors a magyar férfiválogatott útjába, azt pedig egy darabig nem fogjuk elfelejteni, mi lett annak a meccsnek a vége...

A spanyolok kezdték jobban a finálét, két és fél perc alatt kétgólos előnybe kerülve. A címvédő olaszok kissé idegesnek tűntek, mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy a hatodik percig nyolc gólszerzési kísérletből négyszer is kapu mellé, fölé lőtték a labdát. Aztán a negyed végére így is egalizáltak, két fórt is villámgyorsan váltottak gólra a hajrában, míg a BL-győztes Marco Del Lungo sorozatban három védéssel zárta a nyolc percet (3–3).

Szünet után a másik kapus, Unai Aguirre fontos védései következtek. A spanyol itt-ott már úgy hergelte magát és a társakat, gesztusai és mimikája csaknem Nagy Viktort, a tokiói olimpia után visszavonult magyar kollégáját idézte. A fehér sapkás olaszoknak hiába volt labdájuk fórban is ahhoz, hogy megfordítsák a találkozót, a 7. gól a spanyolok neve mellé került: Álvaro Granados kettős emberelőnyben juttatta ismét vezetéshez a csapatát.

A 2019-es ezüstérmes mintegy ostromgyűrűbe fogta a címvédő kapuját, a játékrész közepén több mint egy percen át támadhatott úgy, hogy kétszer is eltalálta a kapufát, ám a labda visszakerült hozzá, végül a nagyot játszó Granados jobb kezes bombája zárta az akciósorozatot (3–5). Hiába kapaszkodtak vissza az első nyolc perc végére az olaszok, hirtelen megint a háromgólos spanyol vezetés volt a tét, amit egy remek szélső bejátszást követően Roger Tahull realizált is a jobb kapufa mellől értékesített ziccerrel (3–6).

A nagyszünet után Felipe Perrone növelte pillanatok alatt négygólosra a különbséget. Az olaszoknak gyorsan kellett egy találat, hogy ne ússzon el pillanatok alatt minden reményük a címvédésre. A középkezdés után pedig pikk-pakk össze is jött a szépítés, Luca Marziali zárta le a majd kilencpercesre nyúlt gólcsendet. Felpörögtek az események, potyogtak a kiállítások, és potyogtak a gólok – a fórhátrány védekezésére ebben a periódusban egyik csapat sem lehetett büszke. Granados bombájára Giancomo Cannella válaszolt.

Jött Del Lungo helyére Gianmarco Nicosia, aki rögvest két nagy védéssel mutatkozott be a meccsen, nem engedve, hogy a spanyolok harmadszor is ellépjenek néggyel. Nicosia bő három perc alatt ugyanannyi védésig jutott, mint előtte Del Lungo húsz alatt (három). S amikor már a cserekapus sem tudott segíteni, akkor kisegítették a játékvezetők az olasz védelmet, Sergi Cabanas találatát ítélték szabálytalannak.

Az olaszok védekezése a kapuscsere után óriásit javult, a spanyolok érezhetően elbizonytalanodtak, és kisebb hullámvölgybe süllyedtek. Andrea Fondelli 1 perc 30 másodperccel a harmadik játékrész vége előtt kettőre faragta a különbséget, amire a kék sapkások nem is tudtak válaszolni a szünetig (6–8).

Ahhoz, hogy az olaszok fordítása realitássá válhasson, mindenképpen javulniuk kellett volna az egyenlő létszámos akciók befejezésében, 24 perc után 17 ilyen kísérletből mindössze egy találat szerepelt a címvédő neve melletti rubrikában. Ám ez nem történt meg...

A záró felvonást ismét a spanyolok kezdték góllal, ettől pedig ismét visszatért a meccs elején látott olasz görcsösség. A játékot egy újabb időmérős mizéria szakította meg, némi videózás után pedig arra jutottak a bírói asztalnál, hogy a spanyolok hibájából szólalt meg az időkérést jelző kürt, ezért büntetőt ítéltek az olaszoknak. Francesco Di Fulvio értékesítette az „ajándékot”. Ez újabb fordulatot jelentett a játék képében.

Az utolsó három percre egyre olvadt a különbség! Vincenzo Dolce találatát úgy ünnepelték a Hajós Alfréd Sportuszodába kilátogató olasz drukkerek, mintha máris egyenlítést ért volna. Pedig az egalizálásig még újabb 50 másodperc odébb volt, Nicholas Presciutti küldte a spanyol kapu bal oldalába a labdát (9–9). Őrületesnek ígérkező végjáték következett. A spanyolok 35 másodperccel a vége előtt emberelőnyben időt kértek, Cannella azonban elcsente a labdát, ezzel pedig az olaszok kivédekezték az emberhátrányt.

Nemhogy kiütés nem lett a döntő vége, mint három éve, hanem el sem dőlt rendes játékidőben az aranyérmes kiléte! Jöhetett a szétlövés...

A spanyolok 2020-ban a Duna Arénában így vesztették el az Európa-bajnokságot egy piros-fehér-zöld zászlós csapattal, a magyarral szemben. Hogy ez a vízben bárkinek eszébe jutott-e, talán sosem tudjuk meg, a lelátón mindenesetre többeknek is.

A második párban az olasz Cannella hibázott először, ám a harmadik körben Munnaríz szintén rontott, így rögvest el is úszott az aprócska előny. Az ötödik kettősnél Cabanas talált a kapuba, nyomás alá helyezve Presciuttit, aki azonban nem remegett meg. Mindkét csapat kapust cserélt – ha már lövőt nem lehet –, és jöhetett elölről minden. Végül a hetedik sorozat döntött, Cannella ismét hibázott, ez pedig spanyol aranyat ért.

Vb-címet eddig csak a spanyolok tudtak védeni (1998, 2001), ezúttal épp ők akadályozták meg, hogy Olaszországnak is összejöjjön a bravúr.

2022 férfivízilabda-világbajnoka Spanyolország!

FINA VIZES VILÁGBAJNOKSÁG

FÉRFIVÍZILABDA

Döntő

Olaszország–Spanyolország 9–9 (3–3, 0–3, 3–2, 3–1) – szétlövéssel: 5–6



Korábban

A 7. helyért

Magyarország–Montenegró 8–6 (1–0, 4–2, 3–1, 1–3)

Az 5. helyért

Szerbia–Egyesült Államok 13–10 (3–3, 5–3, 3–1, 2–3)

Bronzmérkőzés

Görögország–Horvátország 9–7 (1–0, 4–3, 3–2, 1–2)

