A műsorszám, ami a TV2-t és az RTL-t is leverte kedd este

A Michael Smith parádés sikerével záruló rendezvény fináléja jelentette a csúcspontot, amely a kedd esti sávban a kiemelt korosztályban még a legnagyobb kereskedelmi csatornákat is lekörözte a férfiak mezőnyében.

A darts-vb teljes egészében is kiváló nézettséget hozott a Sport TV-nek december 15. és január 3. között. A döntő természetesen külön is kiemelkedett, a Sport1 a 18–49 éves férfiak körében még a TV2-nél és az RTL-nél is magasabb, 13,5 százalékos közönségarányt ért el a Smith–Van Gerwen-ütközet ideje alatt, így első volt ebben a célcsoportban. A világbajnok Smitht pár nap múlva ismét láthatjuk a Sport TV-n, hiszen a World Series bahreini tornáján versenyez január 12-től. Ráadásul 2023-ban az összes nagy majorverseny képernyőre kerül a csatornáinkon, több mint 500 órányi élő közvetítést szurkolhatnak végig a darts magyar szerelmesei az év során