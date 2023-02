A tavalyinál kétszer több támogatás segíthet enyhíteni a sportegyesületek rezsigondjait

Idén 500 millió forintra pályázhatnak az ország kis- és közepes sportegyesületei a Hiszek benned sportprogramban – jelentette be közös sajtótájékoztatón a Sportállamtitkárság és a Sportegyesületek Országos Szövetsége. Emellett a fővárosi kiemelt sportegyesületek köre is bővült, az eddigi hat helyett immár nyolc klub tartozik ide. A kiemelt fővárosi és vidéki klubok támogatásával együtt 14 milliárd 440 millió forintnál is több pénz jut az egyesületek közvetlen állami támogatására.