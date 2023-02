Videó: mindenki kiakadt a Super Bowl Jézus-reklámja miatt

A BBC szerint a reklámban különféle erőszakos cselekményekről készült felvételek követték egymást, majd a reklám legvégén azt üzenték a nézőknek, hogy

Jézus szerette azokat az embereket, akiket mi gyűlölünk."

A reklám egy amerikai keresztény weboldalt, a He Gets Ust népszerűsítette. Mint a BBC írta, az oldalnak már tavaly is voltak hasonló reklámjai különféle sporteseményeken és a Grammy-díj átadójának szüneteiben.

A hirdetésekben arra próbáltak rávilágítani, hogy a keresztény értékek milyen szerepet játszanak a modern életben. Voltak olyan reklámjaik is, amelyekben Jézus

a cancel culture által diszkriminált influenszerként, menekültként, vagy például a megélhetéséért küzdő munkásemberként tűnt fel.

A Super Bowlon levetített reklámjuk azonban mindenkinél kiverte a biztosítékot. Alexandria Ocasio-Cortez, az amerikai Demokrata Párt baloldali radikális képviselője például azt írta a Twitteren: „Szerintem Jézus nem költene több millió dollárt arra, hogy a Super Bowlon tetszetős fényben tüntesse fel a fasizmust.”

Eközben Charlie Kirk, a jobboldali radikális Turning Point USA nevű szervezet alapítója azt írta, hogy a reklám a liberálisoknak szól, és valójában „woke-ista csalók” állnak mögötte, akik a modern korszak kereszténységének egyik legrosszabb változatát képviselik.

Ezért akadtak ki mindkét oldalon

A reklámot a Servant Foundation nevű, magánadományokból működő, Kansas államban bejegyzett nonprofit szervezet rendelte meg. A népszerűsített weboldalon azt írták magukról, hogy ők nem politikai szervezet, nem jobb- vagy baloldaliak,

de az utóbbi években volt példa arra, hogy radikális jobboldali, LmBTQ-ellenes szervezeteket támogattak.

A BBC magyarázata szerint a baloldaliak elsősorban emiatt akadtak ki a reklámra – tehát az ő dühük elsősorban magának a megrendelő szervezetnek szólt –, míg a jobboldaliakat a Servant Foundation hirdetéseinek konkrét tartalma dühítette fel. Különösen sérelmezték azt a (még a Super Bowl előtt megjelent) reklámot, amelyben Jézust egy latin-amerikai menekültként állították be, mivel ezáltal a szervezet szerintük a baloldali nézeteket népszerűsíti a migráció és az etnikai diverzitás kérdésében.

Ami a szervezetet illeti, ők mindössze annyit reagáltak a felháborodásra, hogy a kampány elérte a célját, hiszen sikerült magukra vonniuk a figyelmet. Egyben idézték két marketinges kutatóvállalat kijelentését is, amelyek egyaránt úgy látták, hogy az online vetített Super Bowl-reklámok közül erről beszéltek a legtöbbet az emberek.