A stájerországi Grebenzenben befejeződött az országos alpesisí-bajnokság. Csütörtökön és pénteken a két technikai szám, a műlesiklás és az óriás-műlesiklás versenyeit rendezték meg, a felnőtteknél négy különböző győztessel. Sőt ha az alpesi összetettet is nézzük, akkor Hozmann Rudolf révén még egy ötödik fiatalember nyakába is került aranyérem. Az ob hangulatán rontott, hogy neves hiányzók is akadtak a legnagyobb magyar alpesi seregszemlén.

A Budapesttől 360 kilométerre fekvő Sankt Lambrecht és a bájos stájerországi település ikonikus pályája, a Grebenzen egy kicsit magyar felségterület. Legalábbis virtuálisan. Merthogy 1996 óta – egy-két kivételtől eltekintve – mindig itt rendezik a sportág legjelentősebb „hazai” seregszemléjét.

A globális felmelegedés természetesen most is érezteti a hatását, amikor csütörtök este megérkeztünk Sankt Lambrechtbe, fagypont fölött volt a hőmérséklet, majd péntek délelőtt a grebenzeni lejtőkön is tapasztalhattuk, hogy olvad a hó. Azaz kásás, ahogy a sízők mondják, nem tart rendesen. És ennek néhány klasszisunk meg is itta a levét.

Nem a teljes hazai élmezőny indult az ob-n

Magyar szinten két topversenyző, az idei EYOF-on (Európai Ifjúsági Olimpiai Téli Fesztivál), a Friuli tartományban rendezett viadalon szuperóriás-műlesiklásban aranyérmes Bányai Attila (Callberg SE) és az influenszerként, coachként, azaz életmódvezetési szakemberként és íróként is aktív Trunk Tamás nem vesz részt a magyar bajnokságon. Hiányuk Grebenzenben a síszülők és a versenyzők körében is értetlenkedésre adott okot.

A Franciaországban tanuló és készülő Bányai – aki mindenképpen részt akart venni az országos bajnokságon – részvételét edzői torpedózták meg, továbbá középiskolai tanulmányaiból sem mulaszthatott már többet. A fiatal versenyző erről tájékoztatta Fürstner Józsefet, a szövetség elnökét, aki beleegyezett a távolmaradásába.

Trunk viszont versenyzett, de az ob helyett az ugyancsak pénteken rendezett mexikói (!) bajnokságot választotta aznapi megméretése helyszínéül. A közép-amerikai ország is az Alpokban, az olaszországi Kronplatzban rendezi nemzeti síbajnokságát. A honi sítársadalomban Trunk hiányzása mély nyomott hagyott. Az egyik edző – sportági zárt Facebook-csoportban – markáns hangot adott véleményének:

„Ez a BÁTRAK bajnoksága volt. A BÁTRAK összemérték tudásukat, és volt, aki győzedelmeskedett, volt, aki vezetett, de végül hibázott, volt, aki második lett, de küzdött BÁTRAN, és elnyerte jutalmát. Vannak a GYÁVÁK, akik nem mernek a BÁTRAKKAL megküzdeni. De nem is hiányoztak igazán, mart ez a BÁTRAK bajnoksága volt, ott mit keresnének a GYÁVÁK?”

Többmilliós felkészülési támogatás – az ob-n való részvétel nem feltétel

A szezon kezdetén a szövetség most először személyre szólóan fejenként 5,5 millió forintnyi felkészülési támogatást adott két női és hat férfi versenyzőnknek. Utóbbiak között ott van Bányai és Trunk is, a kedvezményezettek részére azonban nem volt kikötés, hogy az országos bajnokságon kötelező lenne a részvétel. Fürstner József szövetségi elnök az Indexnek elmondta: a következő alpesi szezonban már szerződés aláírásához szándékoznak kötni a felkészülési támogatás folyósítását.

A Grebenzenben rajthoz állt sízők közül Kékesi Márton, a 18-szoros magyar bajnok is karakteres véleményt fogalmazott meg. A DVTK 27 éves versenyzője arról beszélt, hogy számára a magyar bajnokság szent, nem létezik olyan ok, ami miatt ne indulna el ezen a seregszemlén. És versenyzőtársaival egyetemben úgy gondolja, ez mindenkinek kötelessége volna.

Köszönet azoknak, akik itt vannak, és így tudunk egymás ellen versenyezni!

Az Index megkereste a sporttársak által kérdőre vont Trunk Tamást, aki a napokban reflektál majd az elhangzottakra.

És most vissza a stájerországi versenyhez, ahol az előzetes tervekkel ellentétben csütörtökön szlalomban indultak a sízők. A versenyszámok cseréje elsősorban az időjárási viszonyok miatt történt. Szepesi Bertold szövetségi kapitány így látta a csütörtöki történéseket:

„Izgalmas és jó versenyt láttunk, de az időjárás kicsit ellenünk fordult. Az előző három napon ideális időjárási feltételek között rendeztük meg a versenyeket, nem volt erős napsütés, mínusz öt Celsius fok-körüli hőmérséklettel, a pálya kompakt volt, néhol jeges. A szerdai csapatverseny nagyon jó hangulatban zajlott, mindenki élvezte. Csütörtökre viszont elromlott az időjárás, bejöttek a felhők, éjjel nem fagyott ki pálya. Ráadásul reggelre egy-másfél centiméter hó esett, ami nem sok, viszont nagyon puha lett a talaj.

A férfiaknál Kékesi Márton a rutinjára támaszkodva megszerezte a 18. bajnoki címét. Az első futamát megnyerte, majd a második futamban nagyon taktikusan sízett. Hozmann Rudolf hozta a szezon második felében kialakult jó formáját, és becsúszott a második helyre. Úry Bálint elrontotta az első futamot. A harmadik helyezést így Nagy Bence szerezte meg.

Az ifik versenye is nagyon izgalmasan alakult. Hozmann Rudolf kiesett, így Úry Bálint lett az ifi magyar bajnok, ott is olyan remek versengésre lehetett volna számítani köztük, mint Rudi és Marci között a felnőtteknél.

A nőknél az egész szezont tekintve Hozmann Szonja sokat javított a pontjain, nagyon jó formában van, és ezt sikerült megmutatnia, miután legyőzte a papírforma szerint esélyesebb Tóth Zitát. Aztán Zita hozta az ifjúsági aranyat. A felnőtteknél a harmadik helyezést Majtényi Hanna szerezte meg.”

Már megint így!

Péntekre a nap is kisütött, ha lehet, még melegebb volt, mint csütörtökön, a hó minősége pedig gyengébb volt. Ezen a napon óriás-műlesiklásban mérkőztek meg sízőink.

Az első futamban a férfiaknál Kékesi Márton volt a leggyorsabb a nagyot hibázó, de megbillenését hatalmas bravúrral korrigáló Úry Bálint előtt. A második futamban előbb Úry csúszott le, majd következett Kékesi, aki már a pálya felső szakaszán feladásra kényszerült. Jellemző a két élversenyzőnk közötti baráti viszonyra, hogy a 19 éves Úry, aki ezzel sorozatban harmadik felnőtt bajnoki címét szerezte óriás-műlesiklásban, a célban várakozva csalódottan kiáltott fel riválisa hibázását látva: „már megint így!”, mert ő bizony azt szerette volna, ha férfias küzdelemben diadalmaskodik. Nem pedig versenyzőtársa hibája következtében...

A hölgyeknél Tóth Zita győzött Majtényi Hanna és Junia Brigitta előtt. Utóbbi a Testnevelési Egyetem elsőéves hallgatója, és a minap ő is ott volt, sőt versenyzett is plankban azon a bemutatón, amit amerikai tengerészgyalogosok tartottak az oktatási intézményben .

Az alpesi összetettet a hölgyeknél Tóth Zita (Vasas), az uraknál Hozmann Rudolf (Procelero SE) nyerte.

A 20 éves Tóth Zita unikum a mezőnyben, már a 45. bajnoki címét szerezte, ebből tizenötöt a felnőtteknél, pedig még ifjúsági korú!

Figyelemre méltó a 17 éves, székelyudvarhelyi Szabó Szélyes Szilárd (Fullsport SE) óriási fejlődése, aki pénteken megnyerte az ifik között az óriás-műlesiklást, és a felnőtteknél is bronzérmes lett.

(Borítókép: Hozmann Rudolf a dobogó első fokán. Fotó: Gáll András / Index)