A hétszeres F1-bajnok Schumacher 2013 decemberében egy síbalesetet súlyos fejsérüléseket szenvedett, azóta nem mutatkozott a nyilvánosság előtt, családja pedig semmilyen információt nem oszt meg az állapotáról.

A Die Aktuelle legutóbbi számának címlapján azonban egy mosolygós kép szerepelt a hétszeres világbajnokról, „Michael Schumacher, az első interjú” főcímmel. Az alatta lévő szövegből – megtévesztően valódinak hangzott –, valamint később a cikkből kiderül, hogy a kérdésekre adott válaszokat a mesterséges intelligencia generálta.

Az ügy óriási felháborodást váltott ki Németországban és az egész világon, Schumacher családja pedig a Reuters hírügynökségnek megerősítette, hogy jogi úton kíván eljárni az ügyben. A pilótát 10 évvel ezelőtt történt síbalesete után mesterséges kómába helyezték, 2014 szeptemberében hazaszállította családja, egészségügyi állapotát viszont azóta is titokban tartja.

A Netflix 2021-es dokumentumfilmjében Schumacher felesége, Corinna úgy fogalmazott:

Együtt élünk otthon, terápiára járunk. Mindent megteszünk azért, hogy Michael jobban legyen, hogy jól érezze magát, és hogy egyszerűen érezze, hogy a családja vele van, és ő továbbra is tagja ennek a köteléknek. Próbáljuk családként folytatni, úgy, ahogy Michael szerette és még mindig szereti. A magánélet viszont magánélet, ahogyan azt ő is mindig hajtogatta. Michael mindig megvédett minket, és most nekünk kell őt megvédenünk.