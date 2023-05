A világ legmagasabb pontjának mesterséges oxigén és teherhordók nélkül nekivágó hegymászó vasárnap kezdte meg a 8848 méteres csúcs támadását.

Magyar állampolgárnak korábban még nem sikerült tiszta mászással elérnie ezt, de világviszonylatban is ritkaságnak számít, hiszen a sikeres mászások mintegy két százaléka zajlik így – hívta fel rá a figyelmet korábban az MTI.

Suhajda Szilárd március 23-án utazott Nepálba, ahol az első két hétben előakklimatizálódott, majd az alaptábor elérése után három akklimatizációs kört teljesített a hegyen. Ennek során érintette a Mount Everest Genfi-sarkantyú nevezetű pontját, amely 7900 méteres magasságban található. Indulása óta mintegy két hónap telt el: szervezetét mostanra szoktatta hozzá a légnyomás változása okozta oxigénszegény környezethez. Az akklimatizáció nagyjából másfél hónapot vett igénybe.

A végső támadást szerdán kezdte meg, nemrégiben a Facebook-oldalán jelentették be, hogy műholdas telefonon bejelentkezett, nagyjából 8700 méteres magasságból, kiemelve, hogy még 3-4 órát is igénybe vehet a csúcs elérése.

Szilárd nemrég bejelentkezett műholdas telefonon, nagyjából 8700 méteres magasságból. Fizikailag és mentálisan is jól van, továbbra is úton a Mount Everest 8848 méteres csúcsa felé. A csúcs elérése akár még 3-4 órát is igénybe vehet, így viszonylag későn fog a csúcsra érni, de képes meghozni a jó döntést minden esetben. Elmondása szerint továbbra is úgy érzi magát, hogy képes felérni a csúcsra, és onnan biztonságosan visszaereszkedni a négyes táborba. Amint friss hírek érkeznek, jelentkezni fogunk!