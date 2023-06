A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) és a kiadó Debreceni Egyetem (DE) ünnepélyes keretek között mutatta be kedden B. Bába Éva történész-közgazdász, Dénes Tamás sportújságíró-futballtörténész és Sándor Mihály sporttörténész könyvét, amelyet a szerzőhármas a világ labdarúgásának históriájáról írt.

„A sportkönyvkiadás aranykora van most Magyarországon, száznál is több, benne számos futballtémájú könyv jelent meg az elmúlt időszakban, s most itt ez az ötkötetes, 3800 oldalas monumentális munka, amely valódi tudományos csúcsteljesítmény” – méltatta a friss kiadványt a sajtóesemény moderátoraként Szöllősi György, a Magyar Sportújságírók Szövetségének elnöke, a Nemzeti Sport főszerkesztője.

A házigazda Csányi Sándor, az MLSZ elnöke, aki egyben a sportági világszövetség, a FIFA alelnöke, kivételes alkotásnak nevezte a művet, megfogalmazása szerint óriási munka volt elkészíteni, és jelezte, hogy megpróbálja nemzetközileg is népszerűsíteni a sorozatot, amely várhatóan a jövő évben angolul is megjelenik.

Dénes Tamás, aki eddig több mint nyolcvan futballtémájú könyvnek volt a szerzője vagy közreműködője, azt emelte ki: a labdarúgás történetének megírásakor a fő gondot az jelentette, hogy mit hagyjanak ki belőle. Megemlítette, hogy az öt éven át készült sorozatukhoz, amely a sportág históriáját 1863-tól 2020-ig öleli fel, kilencvenkilenc százalékban külföldi forrásanyagot használtak fel. Hozzátette, hogy ilyen nagyságrendű munka nemcsak Magyarországon, de külföldön se nagyon jelent még meg.

A színes, adatok tömkelegével, eredményekkel, történetekkel, kiemelkedő egyéniségek portréival gazdagított, tudományos igényű kiadvány digitálisan hozzáférhető a https://dea.lib.unideb.hu internetes oldalon, a gyűjtők pedig online a https://shop.deac.hu címen vásárolhatják meg.

A sajtótájékoztató záróaktusaként Csányi Sándor és Bács Zoltán, a Debreceni Egyetem kancellárja megállapodást írt alá az MLSZ és a tanintézmény együttműködéséről.