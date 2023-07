Az RSM csapata nyerte meg szombaton a Fehérszalag-GeneralCom Nagydíj klasszikus balatoni vitorlásversenyt, amely az év fő sportági eseménye, a csütörtök 9 órakor rajtoló 55. Kékszalag Raiffeisen Nagydíj utolsó erőpróbája volt.

A versenyszervezők részéről Fluck Réka az Indexnek elmondta: idén rekordszámú, 303 nevezés érkezett a viadalra, ami jelentősen, mintegy negyven hajóval meghaladta az eddigi csúcsot. Az esemény rangját emelte, hogy tizenegy katamarán volt a nevezési listán, tehát amely csapatnak komoly tervei vannak a Kékszalagon, az nem hagyta ki, hogy öt nappal a rajt előtt még utoljára tesztelje a beállításait, a csapat felkészülését és a Balaton keleti medencéjét. A nevezettek közül végül egy katamarán technikai okokból nem tudott részt venni a versenyen.

Fluck Réka kiemelte: összesen 29 kategóriában írtak ki versenyt, illetve a gyenge szél miatt a gyors járású katamaránok befutóját követően lerövidítették a távot, amelynek így nem a balatonfüredi Tagore sétány előtt volt a befutója, hanem már a tihanyi bójánál, amely alapjáraton a pálya harmadik jelzése volt.

A taktikák csatája

A szombati napon felhős égbolt, erősen szűrt napsugarak és 3-3,5 csomós gyenge szél várt a mezőnyre a balatonfüredi rajtnál. Persze, a katamaránoknak ez is elég a „repülésre”, már amennyiben a legénység képes a reptetésre... Miután a hajókon felkészült vitorlázók dolgoztak, ebben hiba nem volt: a rajt után a favoritnak várt, de technikai okokból csak versenyen kívül induló Raiffeisen Fifty-Fifty (kormányos: Józsa Márton), a Kékszalag címvédője, valamint az RSM (k.: Vándor Róbert) és a Prospex-Delta (k: Kaiser Kristóf) lőtt ki, majd húzott el rövid idő alatt riválisaitól.

Mellettük, mögöttük gyorsan változott a helyzet, attól függően, ki hogyan kapta el az északnyugatról befújó szelet.

Bő tíz perc elteltével pedig már azért volt nehéz megállapítani a pozíciókat és a hajók egymástól való távolságát, mert 500-600 méteres szélességre szétszóródott a mezőny.

Idővel azért csatornába rendeződtek a hajók, és akkor egyértelműen kirajzolódott, hogy az RSM áll a sor élén, mögötte a Prospex-Delta érkezett, amely két katamarán magabiztos előnyre tett szert.

Kettejük csatájába rövid időre, úgy nézett ki, hogy becsatlakozik a Process Solutions (k.: Litkey Farkas), de miután utóbbi a balatonkenesei jelet megcélozva a déli part felé vette az irányt, ismét nehéz volt megállapítani a pozíciókat.

Legfőképpen azért, mert az RSM ezzel szemben az északi oldalon próbálkozott. Végül Vándor Róberték számításai jöttek be, akik nagyon komoly előnnyel vették az első jelet. A Prospex-Delta jött másodiknak, mintegy 250-300 méterrel a Process Solutions előtt. A többiek lemaradtak ugyan, de negyedikként a Raiffeisen Fifty-Fifty azért tempósan lopakodott.

A második, siófoki jelig valamelyest csökkent az RSM előnye, de nem számottevően, a Prospex-Delta mögött viszont már jócskán elmaradtak a többiek. Miután a két hajó nem hibázott a folytatásban sem, a harmadik, tihanyi jelnél sem változott elöl a sorrend, miként a balatonfüredi befutónál sem. A Fifty-Fifty ugyan harmadikként haladt át a célvonalon, de versenyen kívüliként az eredményét nem vették figyelembe, így a dobogós helyezést a Process Solutions csípte meg végül.

Az RSM mert és nyert, így lett teljes a szalaggyűjtemény

Az RSM kormányosa, Vándor Róbert az Indexnek elmondta: a héten végig lent készültek a Balatonon – a vízen naponta 5-6 órát töltöttek, további órákat meg a szárazon a hajó szervizelésével –, mert fő céljuk, hogy 2020 és 2021 után ismét övék legyen a Kékszalag.

Amire azért is készülhetnek pluszönbizalommal, mert a Kék és az Ezüst után ez idáig már csak a Fehér hiányzott a szalaggyűjteményükből.

A csapattagok kiemelték: elkapták a fonalat, ezt a lendületet szeretnék megtartani még öt napig, és az év fő versenyén is hasonló teljesítménnyel előrukkolni. A szombati, gyenge szeles verseny előtt három héttel a Mihálkovics Kupán is diadalmaskodak – ott is a Prospex-Delta végzett mögöttük –, köszönhetően annak, hogy a második, élénk középszeles versenyen is úgy domináltak, mint a Fehérszalagon.

Vándor Róbert elmondta: bár sokan feltételezték, nem a hajótestük vízbalaszt adta lehetőségét használták ki a gyorsaságukhoz, sikerük a csapatmunka érdeme. Így viszont teljesítményük még meggyőzőbb: gyenge és közepes szélben is biztosan tartották maguk mögött a mezőnyt. Apropó, maguk mögött...

Az egyik alaptaktika a vitorlásoknál, hogy az elöl lévő hajó mindig figyeli és reagál az őt követő rivális irányváltásaira, amelyeket ha lekövet, elméletben ugyanazt a szelet kapva meg tudja őrizni az előnyét. Az RSM a szombati Fehérszalagon rizikózott, amikor a mezőny élen haladó hajói közül egyedül az északi partnál maradt.

Vándor ezzel kapcsolatban kiemelte: érezték a sebességet, megvolt az előnyük, ezért mertek önállóbb döntést hozni az iránnyal és ezúttal nem ragaszkodni az általánosabb manőverhez.

Az RSM célja a Kékszalagon egyértelműen a győzelem, de miután a hajóosztályban tizenötös, kimondottan erős mezőny várható, a csapat tagjai minden idők legizgalmasabb versenyére számítanak.

A kormányos emlékeztetett: tavaly az Ezüstszalagon eltörött az árbócuk – magabiztos vezetésnél –, amelyet végül más megoldás hirtelen nem lévén egy toldozott-foltozott árbóccal helyettesítettek. Így viszont esélyük sem lehetett a címvédésre, annak is örültek, hogy egyáltalán el tudtak rajtolni, de semmiképpen nem akarták lemondani a versenyt, hogy a ritmust azért megtartsák.

A címvédő nem várt nehézségei

Józsa Márton az Indexnek elmondta: a szombati széljárás nem feltétlenül volt számukra ideális, különösen a verseny elején, ahol nem tudták tartani a két 45-ös katamarán tempóját.

Az első jelzés után fel tudtunk jönni a Process Solutionsre, majd a siófoki friss széllel a második jel után előzni is tudtunk, és jöttünk fel az élen lévő két riválisra is, de már nagyon elhúztak korábban. Végül mögöttük elméletben harmadik helyen értünk be, de mindezt versenyen kívül, mert a nevezéshez szükséges biztosítás nem állt rendelkezésünkre.

A címvédő egység kormányosa korábban már beszámolt felkészülési nehézségeikről, hogy a fejlesztések, módosítások miatt késve kezdhették el az érdemi munkát. Amihez aztán újabb problémáik adódtak.

„Egy-két hét aztán még abból a kevésből is kiesett, ami maradt, mert az új árbócot végül kiszereltük, és visszatettük a régit. Túl rövid volt a Kékszalag rajtjáig az idő, hogy megfelelően összecsiszólodjunk, és úgy döntöttünk, hogy nem kockáztatunk, inkább a biztosat választottuk. Majd jövőre, amikor több idő áll a rendelkezésünkre, akkor gyűjtünk tapasztalatokat. Tehát visszatértünk a régi árbóchoz, de még most sem tudom azt mondani, hogy teljesen kész a hajó a rajtra, mert a hátralévő napokban a vitorlákkal még variálunk.”

Eredmények, összesített, abszolút (a szövetség eredményközlő oldala alapján):

Fehérszalag-GeneralCom Nagydíj

1. RSM (k.: Vándor Róbert) 2:42:01 óra

2. Prospex-Delta (k: Kaiser Kristóf) 2:46:19

3. Process Solutions (k.: Litkey Farkas) 3:00:35

Fehér Szalag Izsák Szabolcs Emlékverseny

1. Lillafüred (k.: Gál András Levente) 5:08:28 ó

2. Orpheus (k.: Herkó Dezső) 5:08:41

3. Irokéz (k.: Pajor Zsolt) 5:09:36