Vasárnap érkezett a hír, miszerint Varga Csaba felért a világ egyik legmagasabb csúcsára, a Nanga Parbatra. Ezután egy ideig nem lehetett hallani felőle, de most kiderült, hogy sikerült leereszkednie is a csúcsról, és jól van. Sőt, utóbb kiderült, hogy már az alaptábort is elérte.