A 22 éves autóversenyző a versenyhétvége keretei között az UNICEF-fel összefogva kampányol egy nagyon fontos ügy mellett. Ifjú kora ellenére Vivien neve már közel 10 éve jól cseng az autósport berkeiben. 13 éves korában – korengedménnyel – már nemzetközi mezőnyben sikert sikerre halmozva tűnt ki a felnőtt férfiak között.

A kezdeti lendület később sem hagyott alább, hisz 15 évesen az AudiSport Racing Academy egyedüli női tagjaként TCR típusú Audi TT versenyautókkal állt rajthoz, erőfeszítéseit rögvest bajnoki címekre is váltva. Majd újabb kategóriaugrás után, az Audi R8 LMS GT Cupban szerzett rookie bajnoki címet mindössze 17 évesen. Háromszoros túraautó-bajnok és minden idők legfiatalabb pilótanője lett, aki dobogón végzett a nemzetközi GT 4 kategóriában. A túraautós éveket követően az ázsiai Formula-sorozatban tűnt fel, ahol szintén eredményesen, ráadásul a Formula–3 kategóriában első nőként debütált.

Az első Formula–3-as szezont tekintve a legtöbb pontot szerezve a magyar autóversenyzők között azóta is tartja elsőségét a kategóriában. Vivien a hét végén több, a Hungaroringen szervezett eseményen is részt vesz:

pénteken a Heineken jóvoltából a Paddock Clubban tesz látogatást,

szombaton az egyik versenyistálló vendége lesz, de

szintén autóversenyző párjával, David Schumacherrel együtt a Fan Zone-ba is ellátogatnak majd, ahol a saját szurkolóikkal való találkozás sem marad el.

A tehetséges ifjú pilóta nem csupán az autósportban számít úttörőnek, szurkolói körében jól ismert a pályán kívüli aktív szerepvállalásáról is. A kezdetektől fogva támogatja a számára fontos ügyeket, így eddigi karrierje során partneri viszonyt alakított ki a WWF-fel és a Mosoly Alapítvánnyal csakúgy, mint a Susie Wolf nevével fémjelzett, a nők motorsportban történő szerepvállalását támogató Dare to be Different elnevezésű mozgalommal is.

Az UNICEF bajnokaként végzett jótékonysági munkájának pedig az idei magyar futam egy különösen fontos állomása lesz. Keszthelyi Vivien lesz ugyanis a házigazdája annak a segélyszervezet támogatását célul kitűző árverésnek, ahol valódi Forma–1-es relikviák kerülnek kalapács alá.

A Pirelli által felajánlott, az időmérőn győztes pilóta jutalmául is szolgáló gumiabroncsra, illetve a futamgyőztesek által ismerős Ferrari podium pezsgőre online licitálhat minden érdeklődő.

Aki végül a legmagasabb felajánlással támogatja a jó ügyet, a Pirelli és az esemény szervezői jóvoltából a Forma–1-es hétvége hivatalos The GR1D CLUB Budapest The Race After Party eseményén veheti át az ott megjelenő pilóták által is dedikált díjakat, amelynek a FELIX Kitchen&Bar ad otthont.

A jótékonysági esemény és Vivien által közvetített üzenetek talán aktuálisabbak, mint valaha: ahogy a Forma–1 és az UNICEF hivatalos együttműködésének, úgy a magyar versenyzőnek is fontos célja, hogy felhívja a figyelmet a rászoruló gyermekek oktatáshoz való hozzájutásának fontosságára.

Az idei versenyhétvége üzenetei között kiemelt hangsúlyt kap a környezetvédelem és a fenntarthatóság is. A karbonsemleges jövő és a fenntartható fejlődés fontosságát felismerős portolók, hírességek és nagyvállalatok összefogásával még több figyelem irányítható az ezzel kapcsolatos tudatosságra és kutatások szerepére.

A fenti gondolatok jegyében a Bolt, a Hungaroring Formula–1 és a GR1D CLUB Budapest The Race After Party hivatalos taxiszolgáltatója, az esti rendezvény alatt alternatív hajtású taxikkal szállítja majd a résztvevőket. A Bolt ügyvezetője, Sabjányi László azt mondta, hogy a fenntarthatóság fontos érték a Bolt számára, és a GR1D CLUB Budapest The Race After Party egy jó lehetőség, hogy elkötelezettségüket bemutassák, mert az eseményről elektromos autókat vezető sofőrpartnerek fogják az utazókat szállítani.