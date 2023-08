Fürjes Balázs: Az atlétikai világbajnokság békét teremtett Magyarországon

„A sport békét teremt! A sportnak valóban van béketeremtő ereje, valóban képes elősegíteni az egységet. Össze tud hozni egymástól különböző, a világról mást gondoló, sok mindenben vitatkozó embereket és csoportokat, segíti az egyetértés megszületését” – fogalmazott Fürjes Balázs.

Ehhez hasonló gondolatokat fogalmazott meg Novák Katalin köztársasági elnök is. Fürjes a világbajnokság szervezőbizottságának társelnökeként köszönetet mondott az államfőnek.

Szívből jövő lelkesedéssel, a magyaroktól megszokott kreativitással és eredményesen kiharcolt, széles társadalmi összefogással teszünk eleget a házigazda feladatainak. Itt szeretném megköszönni azoknak, akik a világbajnokság békés megrendezéséhez szükséges feltételeket és támogatást biztosították. Jó, amikor képesek vagyunk egységet mutatni!

– mondta az atlétikai világbajnokságot megnyitó beszédében Novák Katalin.

Sikerült egységet mutatni

Fürjes Balázs szerint jó, ha néhány dologban valódi egység jön létre Magyarországon, mert egy atlétikai világbajnokság megrendezéséhez hasonló nagy vállalkozásba csak a nemzeti egység útján, széles egyetértéssel lehet belevágni.

„Nagy vállalkozásokba csak széles egyetértéssel lehet belevágni, nagy ügyeket csak nagy egységben lehet sikerre vinni. Ehhez pedig több meghallgatásra és meghallásra, több figyelemre és együttműködésre van szükség. Amihez persze legelőször is akarat kell – a tisztességes együttműködés szándéka nélkül, saját akarata ellenére senkivel sem lehet együttműködni” – írta Fürjes Balázs, aki meg van győződve róla, hogy a sikerhez elengedhetetlen az együttműködési készség.

Versenyképesebbek azok a személyek és közösségek, amelyek jól tudnak kooperálni tőlük egészen különböző szereplőkkel is. Üzletben, munkában, sportban, politikában. Jó, hogy az atlétikai világbajnokság erre is jó példa lett, és jó, hogy ezt is értékeli a nagyvilág! Talán mi is lehetünk büszkék rá egy kicsit

– írta Facebook-oldalán a világbajnokság szervezőbizottságának társelnöke.

Együttműködés nélkül nem sikerülhetett volna

Az atlétikai világbajnoksághoz vezető utat részletesen feltáró cikkünkben is írtunk arról, hogy a 2023-as budapesti atlétikai világbajnokság szlogenje is lehetett volna a „Sport, városépítés, együttműködés” hármasa. Valóban mindháromnak kulcsszerepe volt abban, hogy szombaton elrajtolt a világ harmadik legnagyobb sporteseménye az újonnan épített Nemzeti Atlétikai Központban.

Két dolgot biztosan ki lehet jelenteni a budapesti atlétikai világbajnokságról: még egyetlen magyarországi sportesemény sem keltett ekkora politikai felhördülést, ugyanakkor még egyetlen magyarországi sportesemény sem volt ilyen gondosan és részletekbe menően megtervezve és kivitelezve.

Vannak, akik szerint felesleges és túlárazott beruházás a Nemzeti Atlétikai Központ, mások szerint lenyűgöző létesítmény, amire az országnak már nagy szüksége volt.

A helyszínválasztási és koncepcionális javaslatot Fürjes Balázs (a világbajnokság szervezőbizottságának társelnöke) még a 2024-es budapesti olimpiai pályázat vezetőjeként tette – a Magyar Atlétikai Szövetség, a ferencvárosi önkormányzat, a kormány, a fővárosi önkormányzat és a Magyar Olimpiai Bizottság is elfogadta azt. A szándék az volt, hogy a város hosszú távú jövőjében gondolkodva válasszanak helyszínt a Nemzeti Atlétikai Központnak, a beruházás legyen a városmegújítás, Budapest zöldítésének eszköze és jóval több mint pusztán egy sportközpont felépítése. A fejlesztés érdekében szoros együttműködés kezdődött a hazai és nemzetközi szövetség, önkormányzatok és városfejlesztési szakemberek között.

Meg kellett állapodni, hogy megvalósuljon

Az atlétikai világbajnokság rendezésének jogát ugyan elnyertük, a tervezés jól haladt, az idáig vezető lépések mindig a hazai atlétikai szövetség, a házigazda várost képviselő fővárosi, a városrészi ferencvárosi önkormányzat és a kormány közös döntései voltak. De jött a 2019-es önkormányzati választás, Karácsony Gergely, Baranyi Krisztina és az ellenzék tarolt Budapesten, új városvezetés került hatalomra. Az ellenzék zászlajára tűzte a stadionstopot, a kampány egyik fő üzenete volt ez, így Karácsony Gergely sikere után senkit sem ért meglepetésként, hogy politikai viszályok kezdődtek az atlétikai világbajnokság és a stadion körül.

A VÁLASZTÁSOKAT KÖVETŐEN VALÓS VESZÉLLYÉ VÁLT, HOGY A FERENCVÁROSI ÉS a FŐVÁROSI VEZETÉS ELLEHETETLENÍTI A NEMZETI ATLÉTIKAI KÖZPONT MEGVALÓSÍTÁSÁT ÉS A VB MEGRENDEZÉSÉT.

Ezzel leállt volna a rozsdaövezeti városrehabilitáció, nem születik meg a közpark sem, és Magyarországnak – az aláírt nemzetközi szerződés felmondása miatt – súlyos kártérítést kellett volna fizetnie a nemzetközi szövetségnek. Karácsony Gergely főpolgármester, Baranyi Krisztina, Ferencváros polgármestere feltételeket szabott a rendezéshez, és először le akarták mondatni a világbajnokságot. Gulyás Gergely és Karácsony Gergely vezetésével akkor még működött a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa, Fürjes Balázs pedig Budapest fejlesztéséért felelős államtitkár volt. Megindultak a tárgyalások.

Sikerült kompromisszumot kötni

A területileg érintett csepeli, ferencvárosi és fővárosi önkormányzat mind külön határozatban rögzítette, hogy milyen feltételekkel tudják támogatni a rendezést. A kormány pedig szintén kormánydöntésben mondta ki, hogy a javaslatok egybevágnak a kormányzati szándékkal, azokkal egyetért, és haladéktalanul megkezdi végrehajtásukat.

A vihar elült, 2020. február 3-án Karácsony Gergely főpolgármester, Gyulai Miklós, az atlétikai szövetség elnöke és Fürjes Balázs államtitkár, a vb szervezőbizottságának elnöke hárompecsétes, három fejléces közös levélben biztosították Sebastian Coe-t és a nemzetközi szövetséget: teljes az egyetértés, Budapest és Magyarország elkötelezett a vb rendezése iránt, dolgozunk tovább.

AZ ALKU LÉNYEGE EZ VOLT: AZ AKKOR ÉVEK ÓTA FUTÓ EGÉSZSÉGES BUDAPEST KORMÁNYZATI PROGRAM KERETÉBEN A KORMÁNY ÖT ÉVEN KERESZTÜL 50 MILLIÁRD FORINTOT BIZTOSÍT A KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATOKNAK EGÉSZSÉGÜGYI FEJLESZTÉSEKRE ÉS BESZERZÉSEKRE, VALÓBAN A KÖZPARKI FUNKCIÓ DOMINÁL A FEJLESZTÉSBEN (AHOGY TERVEZTÉK), A PARKBAN MEGVALÓSULNAK A FERENCVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL JAVASOLT TÖBBLETELEMEK.

A megegyezés végrehajtása beépült az előkészületekbe, a főváros 20 milliárd forintot meg is kapott az egészségügyi fejlesztésekre. Ám a Covid-járvány és a háború által okozott gazdasági kihívások nehézségeket hoztak, és Karácsony Gergely már vb elleni demonstrációval fenyegetőzött, mondván, a kormány nem tartja be a megállapodást.

Minden jó, ha a vége jó

Több mint egy hete lezárultak a tárgyalások, amik a világbajnokság megrendezésének feltételeit tartalmazó főváros–kormány megállapodás érvényre juttatását célozták. Karácsony Gergely főpolgármester közösségi oldalán jelentette be, hogy Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter írásban is megerősítette, a kormány betartja a korábbi megállapodást.

„Ma ismét az a megtiszteltetés ért, hogy a Városházán fogadhattam Sebastian Coe-t, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség elnökét. Elnök úr átadta meghívását a bő egy hét múlva kezdődő atlétikai világbajnokságra. Örömmel mondhattam: eleget teszek a meghívásnak” – közölte Facebook-oldalán Karácsony Gergely főpolgármester, aki posztjában kiemelte azt is, hogy

AZ ÉJJEL LEZÁRULTAK A TÁRGYALÁSOK, AMELYEK AZ ATLÉTIKAI VILÁGBAJNOKSÁG MEGRENDEZÉSÉNEK FELTÉTELEIT TARTALMAZÓ FŐVÁROS–KORMÁNY MEGÁLLAPODÁS ÉRVÉNYRE JUTTATÁSÁT CÉLOZTÁK.

Karácsony szerint a 2019 végén megkötött megállapodás lényege egyszerű: az atlétikai világbajnokság ne csak egy stadionépítés és egy egyszeri sportesemény legyen, hanem olyan városfejlesztés része, amely egy egészségesebb Budapestet eredményez. Ebben többek között azt vállalta a kormányzat, hogy Ferencvárosban a tömegsport céljait szolgáló sportpark épül, hogy öt éven keresztül évente 10 milliárd forint fejlesztési támogatást kapnak a kerületi egészségügyi intézmények, valamint ebből működtethetik a fővárosi CT/MR programot.

A megállapodás aláírása a gyakorlatban azt jelenti, hogy félbemaradt beruházásoknál a szükséges szerződéseket soron kívül megkötik, a hátralévő keret felosztásáról pedig szakmai egyeztetések indulnak.

Köszönöm Gulyás miniszter úr és Fürjes Balázs, a vb-t szervező bizottság társelnökének aktivitását az ügyben

– fogalmazott Karácsony Gergely, majd rögtön hozzá is tette: „Nem vagyok naiv. Pontosan tudom, hogy rengeteget kell még küzdenünk, hogy ezek a források valóban meg is érkezzenek. Azt is tudom, hogy a választásig tartó egy évben a kormányoldal minden eszközzel sanyargatni fogja a várost és a városvezetést. Budapestnek és Magyarországnak azonban az az érdeke, hogy ha már belevágtunk, akkor legyen sikeres a világbajnokság. És legyen egészségesebb város Budapest!”

Fürjes Balázs, az atlétikai világbajnokság szervezőbizottságának társelnöke az Index megkeresésére elmondta: