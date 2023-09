Fürjes Balázs már idén a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagja lehet

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság végrehajtó testülete pénteken nyolc új NOB-tagot javasolt a NOB 141. ülésszakára, amely 2023. október 15. és 17. között Mumbaiban ülésezik. A nyolc új jelölt közt szerepel Fürjes Balázs neve is.



Thomas Bach, a NOB elnöke szerint az új jelöltek az élet különböző területein szerzett tapasztalataik és sokrétű szakértelmük miatt új színt hoznak a NOB munkájába. A NOB német elnöke úgy fogalmazott, hogy

Bach külön kiemelte, hogy a négy új női jelölt megválasztása esetén 44 női NOB-tag lesz, így a nők arány a szervezetben 41,1 százalékra emelkedik.

A nős, háromgyermekes Fürjes Balázs 2023 márciusában mondott le miniszterhelyettesi megbízásáról. Ezzel egy időben Gyulay Zsolt, Schmitt Pál és Gyurta Dániel javaslatára a Magyar Olimpiai Bizottság elnöksége egyhangú döntéssel felkérte őt mint a Brisbane 2032 nyári olimpiát előkészítő és koordináló NOB-bizottság tagját, a 2023-as budapesti atlétikai világbajnokság szervezőbizottságának társelnökét, hogy nyújtson be pályázatot a Nemzetközi Olimpiai Bizottsághoz állandó taggá választása érdekében.

A Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak Schmitt Pál 1983-tól negyven éven át volt tagja, tagsága akkor szűnt meg, amikor a legendás sportdiplomata tavaly májusban betöltötte a 80. életévét. Ugyanekkor a NOB tiszteletbeli tagjának választották. Így is maradt magyar tagja a szervezetnek: Gyurta Dániel 2016 óta a NOB sportolói bizottságának tagja, ám nyolcéves megbízatása 2024 nyarán lejár. Amennyiben a Magyar Olimpiai Bizottság nem jelöl, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság pedig nem választ meg új tagot, akkor könnyen előfordulhat(na), hogy magyar(ok) nélkül marad a nemzetközi szervezet.

Fürjes Balázst a hír megjelenése után telefonon érte el az Index:

Most igazán az alázat és szerénység a kötelező magatartás, főleg a részemről. Pontosan tudom: a jelölés döntően a magyar sportnak és a magyar olimpiai mozgalomnak szóló elismerés, nem a személyemnek. Ráadásul ez még csak egy javaslat. A NOB önálló és szuverén tagjain múlik, elfogadják-e azt októberben. Hálás vagyok a magyar olimpiai család támogatásáért, különösen is Gyulay Zsolt, Schmitt Pál és Gyurta Dániel személyes kiállásáért! Ugyanakkor az utolsó szó a NOB tagjait, a NOB-tagokból álló közgyűlést illeti, a végleges döntés kizárólag az ő hatáskörük. Alázattal és tisztelettel varom a NOB tagok döntését. Addig pedig és azután is igyekszem tenni a dolgomat.