Mr. Tus: Ez tus volt

Az, hogy utána a török 8–7-re fordított, és nyert, már irreleváns, hiszen egyszer már két vállon feküdt. Még mielőtt sportági olimpiaibajnok-szakértőink segítségét kérve körbejárnánk a kérdést, nézzük meg, hogy pontosan mit mond a szabálykönyv, hogyan definiálja a tus fogalmát.

„Kétvállas (tus) helyzetbe kerül az a birkózó, akinek ellenfele mindkét vállát annyi ideig szorítja a szőnyeghez, amennyi elég ahhoz, hogy a vezetőbíró megállapíthassa a teljes tushelyzetet.”

Nos, a szabály alapján tehát minden a vezetőbíró pillanatnyi döntésén múlik. Azon, hogy meg tudja-e állapítani a teljes tushelyzetet vagy sem. Ez a „ha akarom, vemhes, ha akarom, nem” egyik tipikus esete is lehet, amit most a saját bőrünkön tapasztalhattunk meg, méghozzá a negatív oldalról.

A kérdés eldöntésére felhívtuk a tushelyzet megállapításában legilletékesebbet, vagyis Mr. Tust. Hegedüs Csaba olimpiai és világbajnok, kétszeres Európa-bajnok, a Magyar Birkózó-szövetség korábbi elnöke, mesteredző, aki 1980 és 1989 között a válogatott szövetségi kapitánya volt.

„A török versenyző kétszer is két vállon feküdt, azaz tushelyzetben volt. A vezetőbíró észlelte is, felemelte a bal kezét, jelezte a tust, és szemkontaktust keresett a pontozókkal. De mire visszanézett a szőnyegre, a tushelyzet megszűnt, mert Cengiz kifordult. A pontozók sajnos nem észlelték a tust” – szögezte le Hegedűs Csaba.

Amikor megkérdeztük, mennyire egyértelmű a „kétvállas” meghatározás a szabálykönyvben, nem habozott a válasszal:

Teljesen! Mi, birkózók, ezt úgy mondjuk, hogy elég, ha egy ütemes másodpercig érintkezik az alul lévő birkózó két válla a szőnyeggel, az már tus. Ez Losonczi Dávid mérkőzésén kétszer is megvolt. Más kérdés, hogy valóban roppant bonyolult szituáció volt, és elfogadom, hogy abból a szögből, ahol a pontozók ültek, nem lehetett jól látni. Az összeesküvés-elméletekre én sohasem voltam vevő.

Az olvasó joggal kérdezheti, miért nem kértek challenge-et a magyar vezetők. Nos, azért, mert nem lehet.

„Roppant érdekes, hogy mindenre lehet challenge-et kérni a birkózásban, kivéve a legélesebb helyzetet, a tust” – mondta Hegedűs Csaba.

Megkérdeztük a történtekről Sike András olimpiai bajnokot, aki éppen Hegedüs szövetségi kapitánya időszakában, 1988-ban, Szöulban nyert olimpiát, és évekig volt a kötöttfogásúak vezetőedzője a válogatottban, most pedig a Ferencvárosban. Sike így vélekedett:

Mit lehet erre mondani? Így jártunk...

A 22 fős magyar válogatott három érmet és két olimpiai kvótát gyűjtött a párizsi ötkarikás játékokra a belgrádi világbajnokságon.

A legnagyobb sikert Muszukajev Iszmail érte el, aki megnyerte a szabadfogásúak 65 kilogrammos küzdelmét. A honosított versenyző ezzel ugyanúgy olimpiai kvótát szerzett, mint a döntőig ellenállhatatlanul menetelő Losonczi Dávid.

A harmadik érmet magyar részről Fritsch Róbert szerezte, aki az olimpia programban nem szereplő kötöttfogású 72 kilós súlycsoportban végzett másodikként. Olimpiai indulási jogot Muszukajev és Losonczi harcolt ki Magyarországnak.

A belgrádi vb-n minden ötkarikás kategóriában öt olimpiai kvótát osztottak – súlycsoportonként a négy érmes mellett a két ötödik helyezett külön meccsének győztese jutott párizsi kvalifikációhoz –, a birkózóknak további két lehetőségük maradt arra, hogy biztosítsák ötkarikás részvételüket.

A magyar szövetség szakmai igazgatója egyrészt elégedett, másrészt maradt benne hiányérzet

Bácsi Péter, a magyar szövetség (MBSZ) szakmai igazgatója a Magyar Távirati Irodának a vb után úgy nyilatkozott: elégedett a szerzett három éremmel, ugyanakkor maradt benne hiányérzet a kvóták száma és Losonczi Dávid elveszített döntője miatt.

A versenyzőként kétszeres világ- és Európa-bajnok szakember a vb másnapján az MTI-nek azzal kezdte értékelését, hogy már nyugodtabban látja a kötöttfogásúak 87 kilogrammos súlycsoportjának vasárnap esti fináléjában történteket, de a véleménye nem változott, úgy érzi, a bíróknak meg kellett volna adni a tust Losonczi Dávidnak a török Ali Cengiz ellen.

„Azt gondolom, hogy a török sokat tett a győzelemért, de Dávidnak a lenti helyzetben legalább kétszer sikerült tusolnia, amit a mérkőzésvezető jelzett is, de a két másik bíró nem fogadta el. Nagyon bosszantó, ami történt” – jegyezte meg Bácsi Péter, aki kitért a magyar csapat három vb-érmére is

„Úgy gondolom, a három érem, közte egy arany, kimagasló eredmény, nincs szégyenkeznivalónk. Olimpiai kvótát Muszukajev és Losonczi szerzett, e tekintetben maradt bennem hiányérzet. Előzetesen kettő-négy kvalifikációt vártunk, én kettőnél mindenképpen többet reméltem, és az a bosszantó, hogy többen is közel álltak ehhez. Ligeti Dániel egy lépésre volt, ötödik lett, és a kvótamérkőzésen veszített, de Orsós Sztálvira és Váncza István sem volt messze, a vigaszágon egy siker kellett volna nekik a bronzmérkőzéshez. Mindkettejükben reálisan benne volt a kvóta.”

Az idei Eb-n második Orsós Sztálvira a nők 53 kg-os kategóriájában a vigaszágon az Eb-fináléban őt legyőző svéd Emma Malmgrentől kapott ki bosszantó módon, lenti helyzetben elkövetett hibája miatt. A kötöttfogású Váncza István (67 kg) pedig 4–0-s előnyről veszítette el 6–5-re második vigaszági meccsét az iráni olimpiai bajnok Mohammadreza Geraejjal szemben. A nőknél az 57 kg-ban szereplő – két év kihagyás után visszatért – Galambos Ramóna hajszálnyira volt az elődöntőtől, 1–1-es meccset bukott el a negyeddöntőben. Ugyanakkor vele kapcsolatban Bácsi Péter megjegyezte, hogy még az elődöntőbe jutás esetén is bravúr kellett volna a kvótához, látva a mezőnyt. A szakmai igazgató beszélt Torba Erik esetéről is, aki nem tudott bemérni pénteken a kötöttfogásúak 60 kg-os versenyére.

„Már előző nap láttuk, hogy nehéz lesz. Én ültem be vele a szaunába, próbáltam neki segíteni, de az az igazság, hogy ez nem az utolsó egy-két napon múlt. Erik rutinból akart fogyni és fegyelmezetlen volt. Olyan állapotban volt már a végén, hogy ha be is mér, akkor sem tudott volna erőteljesen birkózni.”