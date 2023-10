Hiszen a Lisszabon belvárosától mintegy 15 kilométerre lévő Costa da Caparica partjainál október 8-tól kezdve összesen több mint 200 honfitársunk részvételével egy össznépi fesztivált rittyentettek a szervezők, az eseményre érkezők pedig különböző közösségi élményeket (mint elméleti workshopok, jógaórák, strandröplabda-bajnokság, kiállításmegnyitó vagy éppen koncertek és bulik) is gyűjthettek a szeretett sportáguk kipróbálása vagy űzése mellett.

Merthogy egészen a nullméteres kezdőktől a kifejezetten magas szinten lévőkig mindenki megtalálhatta magának a szórakozást – és persze a megfelelő versenyt.

Mert bár azt több résztvevő is hangsúlyozta, hogy nem a kompetitív része vonzotta az eseményre, azért illik kitérni a kategóriák győzteseire is.

Bakró Zoltán megállíthatatlan volt

Az olimpiai számnak számító rövid deszkás (shortboard open) versenyen a férfiak mezőnyében 48 induló feszült a hullámoknak négyesével, a 12 futam első két helyén végzők automatikusan továbbjutottak, de még a többiek számára is volt lehetőség a vigaszágról folytatni a viadalt. Minden futamban annyi hullámot mehettek a versenyzők, amennyit csak szerettek volna (és persze amennyi az időlimitbe – ami a kezdeti szakaszokban 20 perc volt – belefért), viszont csak a két legjobb hullámlovaglásra (ride) kapott pontérték számított az összesítésbe.

Az egyre fogyatkozó mezőnyben a HSF egyik főszervezője, Bakró Zoltán az összes futamát megnyerve végül a döntőben sem talált legyőzőre, 13,8 pontos eredményével pedig magabiztosan húzta be az elsőséget, megelőzve a nagy felfedezett (és a vigaszágról egészen a második helyig jutó) Kis Benedeket.

„Számomra a legnagyobb öröm az első HSF-hez képest a hivatalos kategória. Vannak klubokban leigazolt sportolók, akik a windsurfszövetség versenyrendszerén keresztül vesznek részt, ezáltal mi egy hivatalosabb versennyé válhatunk, ami mindenképpen szükséges lesz a jövőben ahhoz, hogy a magyar hullámszörfsport előrehaladhasson, és ezért úgy vélem, hogy ez nagyon nagy előrelépés a Hungarian Surf Festnek, de az egész magyar hullámszörfsportnak is” – kezdte az Indexnek adott nyilatkozatában az esemény egyik főszervezője, akit azért a győzelméről is faggattunk.

Vb-csapat és olimpiai álmok

„Nagyon szerencsések voltunk a körülményeket illetően is, a hét elején szuper idő volt, a hét végére megnőttek a hullámok, ami nagyon optimális ahhoz, hogy az elején a picit kevesebb tapasztalattal rendelkezők is élvezzék a szörföt, ugyanakkor a hét végén azok, akik már tapasztaltak, és tényleg magasabb szinten versenyeznek, ők is remek hullámok között tudjanak összecsapni. Az már csak hab a tortán, hogy a harmadik magyar bajnoki címemet tudtam megszerezni. Ugyanakkor ez a rendezvény nem erről szól. Számomra óriási öröm, hogy egyre több tizennyolc év alatti utánpótlásszörfös bukkan fel, jöttek Mexikóból és Spanyolországból is” – tette hozzá Bakró Zoltán, aki kitért a rendezvény és a sportág jövőjére is.

Tényleg azt látom, hogy halad előre a sportág, és remélem, hogy ezt a magyar sportvezetés is észre fogja venni, és mi is egyre hivatalosabb körülmények közé tudjuk terelni a sportot. Valamint – ez egy nem titkolt cél, hogy – szeretnénk egy magyar csapatot, amelyben a legjobb magyar versenyzők el tudnak indulni a World Surfing Gamesen, ez egyébként a szörfvilágbajnokság. Tudjuk azt is, hogy olimpiai sportágról beszélünk, bár nincsen óceánunk, ettől függetlenül azért mégiscsak felcsillanhat egy olimpiai kvalifikációnak a reménye előbb vagy utóbb [a jövő évi párizsi ötkarikás viadalt követően 2028-ban Los Angelesben, 2032-ben az ausztráliai Brisbane-ben rendeznek olimpiát – a szerk.]. Nagyon sok a pozitívum, a második alkalommal rendeztük meg a Hungarian Surf Festet, tehát mondhatjuk, hogy még azért gyerekcipőben járunk. Van miben fejlődnünk, le fogunk ülni, és megtervezzük, hogyan legyen a folytatás, mindenképpen visszatérünk 2024-ben

– zárta az immár háromszoros magyar és egyszeres cseh–szlovák–magyar bajnok sportoló.

Sebestyén Borbála tarolt a hölgyeknél

A női mezőnyben 16 versenyző vágott neki a rövid deszkások viadalának, és a végig magabiztosan versenyző Sebestyén Borbála ugyanúgy győzelmet aratott, ahogyan szerdán long boardon is, ő így mindkét női kategóriát behúzta.

A long board nagyon-nagyon jó hangulatú verseny, már tavaly is így volt, a lányokkal alapvetően nem szoktunk ilyen deszkával menni, úgyhogy amikor idejövünk évente egyszer, akkor jól érezzük magunkat, kísérletezünk, és egy jót szörfözünk. Ez ilyen laza hangulatú, a short boardban meg szerintem mindannyian nagyon-nagyon motiváltak voltunk, és mindenki ügyesen ment, aki a végéig eljutott. Ami nekem előnyt jelenthetett, hogy rengeteg időt töltöttem már el az óceánban – öt éve Fuerteventurán élek –, és hogy a hullámokat tudom olvasni, jó helyre tudok helyezkedni, ez segített a legtöbbet. Emellett pedig a jó eredmény elérésében kiemelném még a jóga szerepét, ami hozzásegít ahhoz, hogy nyugodt és fókuszált legyek a vízben is, továbbá segít a sérülések megelőzésében, és felkészít fizikálisan és mentálisan a mindennapi kihívásokra is

– mondta a szörfözést először 2008-ban kipróbáló Sebestyén Borbála.

„Én azóta nagyon megszerettem, és nem adtam fel soha, hogy megtanuljak rendesen szörfözni, úgyhogy mindenkit arra biztatok, hogy akár magyarként is valósítsa meg az álmait, akármilyen extrém is” – tette hozzá.

Olimpikon is elindult a viadalon

A férfi győztes Zsolnai Dániel lassan tíz éve él Gran Canarián, és a long board nagy szerelmeseként a szörföt, a fotózást, valamint a zenélést mint művészeti önkifejezést valósítja meg, nem versengésként.

„A szörf tart össze mindent, és a természet szeretete” – hangsúlyozta.

Rendeztek nemzetközi bemutatót is, amelyen Európa-bajnokságot is megjárt sportolók is megmérették magukat – érkeztek cseh, szlovák, osztrák, ukrán és lengyel versenyzők is.

A legjobb magyar eredményt a 16 éves Endrefi Zalán érte el, aki a harmadik helyen zárt a cseh Jakub Michna és Jan Moles mögött.

„Mexikóból érkeztünk a családommal, majdnem három éve szörfözünk. Először vagyunk Portugáliában, nagyon élveztem, bár az open kategóriának az elődöntőjét még kicsit elizgultam. Amikor ott kiestem, akkor kicsit lelazultam, és így indultam neki a nemzetközi versenynek, amelyen harmadik helyen sikerült végezni, aminek nagyon örülök” – összegezte portugáliai tapasztalatait a fiatal sportoló.

Akadt azért olyan is, akinek a versenyzés már aligha okozhat újdonságot, hiszen az újoncversenyen elindult a windsurfben a riói és a tokiói olimpián részt vevő Cholnoky Sára is – rögvest elsőként zárt.

Igazából alapvetően nem szerettem volna indulni a versenyen, mert nagyon keveset hullámlovagoltam eddig, de a verseny előtti nap éjfélkor írtam egy üzenetet Bakró Zolinak, hogy ha lehet még nevezni, akkor mégis versenyeznék, és nagyon örülök, hogy elindultam, mert nagyon szuper hullámokat kaptam el, és élveztem az egész napot

– felelte olimpikon sportolónk, akit arról is faggattunk, hogy ez jelentheti-e egy új karrier kezdetét:

„Egyelőre hobbiszinten gondolnám, de úgy hallottam, hogy jövőre már az open kategóriában folytatjuk” – mondta, kiemelve, hogy a legjobban az elődöntős versenyt élvezte, ahol két remek hullámot is sikerült elkapnia, és 14,74-es pontszámot elérnie.

