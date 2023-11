Becsületsértést és rágalmazást emleget a kiskorú veszélyeztetése miatt feljelentett Kósa Lajos

A feljelentő azt kéri, hogy a nyomozó hatóság Kósa mellett Váradi Orsolyával, a sportszervezet ügyvezetőjével, és Bodó Barbarával, a szövetség etikai és fegyelmi bizottsága elnökével szemben is indítson eljárást, teszi hozzá a lap.

„A nyomozás kiskorú veszélyeztetésének gyanúja miatt folyamatban van, amelyet a BRFK Nyomozó Főosztálya folytat. Gyanúsítotti kihallgatás nem történt” – válaszolta a BRFK a 24.hu érdeklődésére.

Kósa Lajos országgyűlési képviselő, így mentelmi jog illeti meg, aminek felfüggesztéséről az Országgyűlés dönthet kétharmados többséggel.

Május elején számoltunk be róla, hogy a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség – amelynek a fideszes országgyűlési képviselő, Kósa Lajos az elnöke – fegyelmi eljárást indított Sebestyén Júlia edzővel szemben, miután szülők egy csoportja szerint az Európa-bajnok lelkileg és fizikailag is bántalmazta a gyermekeiket. Az egyik bántalmazott korcsolyázó részletesen beszélt az Indexnek az őt ért sérelmekről. Természetesen Sebestyén Júliát is megkerestük, aki készséggel állt rendelkezésre, és úgy fogalmazott: áll a vizsgálatok elé, nincs takargatnivalója.

A fegyelmi eljárás megkezdése előtt a MOKSZ lecserélte a 2017 óta használt fegyelmi szabályzatát egy újra, amelyben az addig hároméves elévülési időt egy évre módosította, hívja fel a figyelmet a 24.hu. A mostani feljelentésnek tehát köze lehet ehhez az ügyhöz.

A Telexnek eljuttatott levélben Kósa Lajos, Váradi Orsolya és Bodó Barbara azt írta, hogy a vélelmezett gyermekbántalmazási ügyekben – a vonatkozó gyermekvédelmi jogszabályok szerint eljárva – az ügy kivizsgálására jogosult és illetékes gyermekvédelmi hatóságnál és a rendőrségnél ők maguk kezdeményeztek eljárást azért, mert a tényállást csak a rendőrség és a gyámhatóság tudja teljeskörűen felderíteni. Becsületsértés és rágalmazás miatt pedig eljárást kezdeményeznek az elkövetők ellen, tették hozzá.

A 24.hu egyébként úgy tudja, hogy október 31-én ismeretlen tettes ellen rendeltek el nyomozást, amelyben a héten tanúmeghallgatásokra is sor került.