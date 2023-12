A női kézi vb-n a címvédő és az olimpiai bajnok is bejutott a négy közé

Kedden két válogatott biztosította be a helyét a 2023-as női kézilabda-világbajnokság elődöntőjében: az olimpiai bajnok Franciaország, valamint a címvédő Norvégia. Előbbi a csehek, utóbbi a hollandokkal szemben bizonyította papírforma szerinti fölényét. A két vesztesben közös, hogy a szünetig tudtak versenyben maradni, illetve a folytatásban az 5. helyért játszhatnak tovább.

Kedden az utolsó fázisához, az egyenes kieséses szakaszhoz érkezett a 2023-as női kézilabda-világbajnokság. A játéknap első mérkőzésén az olimpiai bajnok Franciaország a torna meglepetéscsapatával, Csehországgal mérte össze erejét.

A szünetig akadozott a francia gépezet

A franciák esélyeshez méltóan kezdték a találkozót: rögtön magukhoz ragadták a kezdeményezést, amellyel kisebb előnyt alakítottak ki. A galloknak több lehetőségük volt arra, hogy még jobban ellépjenek, de sokszor hibáztak a befejezéseknél, így szűk maradt a különbség. Az első játékrészben nem nyílt ki az olló, a csehek pedig az utolsó percekben bizonyították, hogy nem adják fel a csatát, a szünetre 18–16-os francia vezetéssel vonultak a felek.

A második félidőben azonban a gallok nem bízták a véletlenre a mérkőzés kimenetelét. A kapuba érkezett Laura Glauser, aki 12 védést mutatott be, támadásban pedig hatékonyabbá vált az olimpiai bajnok. A vége kiütéses, 33–22-es francia siker lett, így pénteken majd a franciák játszhatnak elődöntőt, amelyben a Svédország–Németország-mérkőzés továbbjutójával csapnak össze.

Hullámvölgyek mérkőzése

Igazi sportági csemegének ígérkezett az esti találkozó, amelyen a címvédő és egyben társházigazda Norvégia a kieséses szakaszba hibátlan teljesítménnyel érkező Hollandiával csapott össze.

Mindkét válogatott idegesen kezdte a mérkőzést, ezért gólok helyett rengeteg technikai hibát láthatott a közönség. A kezdeti nehézségeket a norvégok küzdötték le hamarabb, miközben a hollandok többperces gólcsendbe futottak bele. Az első félidő utolsó perceiben azonban fordult a kocka: a világbajnok teljesítménye esett vissza, így a szünetben csupán 12–11-re vezetett Norvégia.

A szünet után azonban az északiak egyértelműen ellenfelük fölé kerekedtek. A játék szinte minden elemében a társházigazda volt erősebb. Hollandia a játékrész közepén ismét hullámvölgybe került, a norvégok pedig eldöntötték a találkozót. Norvégia 30–23-ra győzte le a hollandokat, a címvédő a legjobb négy között majd Dániával vagy Montenegróval mérkőzhetnek meg.

A világbajnokság másik két negyeddöntőjét szerdán rendezik, ezeken a másik két társházigazda, a dán és a svéd válogatott is érdekelt lesz. A mérkőzések győztesei pénteken az elődöntőben, a vesztesek pedig az 5–8. helyért játszhatnak.

Mint ismert, a magyar válogatott nem jutott be a torna egyenes kieséses szakaszába, azonban Golovin Vlagymir együttese Horvátország legyőzésével, valamint 10. helyezésével biztosította részvételét az olimpiai kvalifikációs tornán. A hétfői mérkőzés után a szövetségi kapitány és a játékosok is eksztázisba kerültek, de azzal az érintettek is tisztában vannak, hogy sok még a teendő áprilisig. A nemzeti csapat szerepléséről az Indexen elemzést készítettünk, amelyben górcső alá vettük a legfontosabb statisztikai mutatókat, valamint a válogatott erényit és hibáit.

Női világbajnokság, negyeddöntő:

Franciaország–Csehország 33–22 (18–16)

Norvégia–Hollandia 30–23 (12–11)

Szerdán játsszák:

Svédország–Németország 17:30

Dánia–Montenegró 20:30

Az elődöntő párosítása (pénteken játsszák):

Franciaország – Svédország v. Németország

Norvégia – Dánia v. Montenegró

Az 5–8. helyért párosítása (pénteken játsszák):

Csehország – Svédország v. Németország

Hollandia – Dánia v. Montenegró