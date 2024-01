Tovább menetel a 16 éves szupertehetség, újabb világbajnokot legyőzve jutott döntőbe

Döbbenet, de igaz, Luke Littler úgy menetelt a világbajnokság döntőjéig, hogy csak egy ellenfél, Rob Cross tudott ellene vezetni. Ő is hiába. A 33 esztendős angol elvitte az első szettet, ám legközelebb már csak akkor örülhetett hasonlónak, mikor 3:1 után szépített.

A folytatásban nem is tudott már játszmát nyerni, annak ellenére sem, hogy bőven 100 feletti körátlagot hozott (102,77). Littler azonban csaknem minden kritikus pillanatban higgadtabbnak bizonyult, végül 106,05-ös körátlaggal zárt, közel 47 százalékos kiszállózás mellett.

Littler 6:2-es sikerével egyúttal az is eldőlt, a PDC-nél új világbajnokot avatnak. Az ifjú titán ellenfele a második elődöntőből továbbjutott Luke Humphries lesz a fináléban. Az a Luke Humphries, aki talán még annyit sem kérdezett, mint tette azt Little, és ellentmondást nem tűrő – zseniális – játékkal győzte le a szintén meglepetésember, világranglista 52. Scott Williamset.

A harmadik kiemelt Humphries korábban többször „megmenekült”, és vert helyzetből állt fel a világbajnokságon, de ezúttal nem volt szükség fordításra, sikerét nem sokáig övezte kétely. Olyannyira, hogy már az első három szettben négy 100-nál magasabb kiszállót abszolvált – többek között a maximum, 170-et is –, körönkénti átlaga pedig a 110 pontot is átlépte, így természetesen megnyerte az első három partit. Eközben Williams nem játszott rosszul, de az első körökben mutatott jobb játékát követően visszaesett teljesítménye, egyúttal pontátlaga is beesett 100 pont alá.

Fotó: Getty Images Luke Humphries

Humphries a folytatásban sem lassított, futószalagon gyártotta a 180-akat, Williams pedig nem javult érdemben, így még szettet sem sikerült nyernie az elődöntőben, a világranglista 3. söprést mutatott be, és mindenféle izgalom nélkül jutott be a fináléba – pályafutása során első alkalommal. Ezzel együtt az is eldőlt, hogy a világbajnokság után Humphries nevével fog kezdődni a világranglista.

PDC-DARTSVILÁGBAJNOKSÁG

Elődöntő

Rob Cross (angol, 8., 102.77)– Luke Littler (angol, 106.05) 2:6

Scott Williams (angol, 94.93)–Luke Humphries (angol, 3., 108.74) 0:6