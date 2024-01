Véget ért a tündérmese: Luke Humphries szenzációs játékkal lett világbajnok

A tavalyi döntőben két Michael (Smith és Van Gerwen) keresztnevű játékos csapott össze, idén két Luke jutott a fináléba. Méghozzá nem is akárhogyan. Luke Littler élete első PDC-világbajnokságán szerepel – a másik szervezet, a WDF vébéjén már szerepelt –, a maga 16 évével messze a legfiatalabb debütáns. Első mérkőzésén 3:0-ra nyert Christian Kist ellen, 106,12-es átlaggal – ezzel rögtön két rekordot is felállított, mivel minden idők legjobb vb-átlaga volt egy újonctól, valamint a vébék történetének legfiatalabbja lett, aki meccset nyert. Kist után Andrew Gilding (3:1), Matt Campbell (4:1), Raymond van Barneveld (4:1) és Robb Cross (6:2) is meghajolt előtte.

A másik ágon Luke Humphries – aki 2022-ben az Euro Touron négy tornát nyert, az igazi áttörés azonban 2023 volt számára, amikor több major tornát is behúzott – a fogadóirodák favoritjaként érkezett meg az Alexandra Palace-ba, nem kis nyomással a vállán. Az angol játékos a Lee Evans elleni sima első fordulós győzelem után kétszer is a szakadék széléről táncolt vissza: Ricardo Pietreczko ellen 1:3-ról fordított 4:3-ra, Joe Cullen ellen 0:2-ről. A negyeddöntőben már magabiztos volt, Dave Chisnallnak 5:1-es győzelemmel vágott vissza a budapesti vereségért, majd az elődöntőben még magasabb fokozatba kapcsolt: 6:0-val kisöpörte honfitársát, Scott Williamst.

Az már a döntő előtt biztossá vált, hogy Luke Humphries lesz az új világelső, letaszítva onnan a tavalyi világbajnok Michael Smith-t. Luke Littler a 164. helyről feljött a 31. helyre a PDC-világranglistán. Így vágtunk neki a szerda esti finálénak, amelyet percről percre is közvetítettünk.

Humphries kezdett jobban, Littler a második szettben jött meg a meccsbe

Humphries kezdte jobban a mérkőzést, bár az első leget Littler nyerte. Ezt követően azonban hengerelt az új világelső: sorozatban három leget nyerve húzta be az első szettet. Úgy tűnt, hogy a második is az övé lesz, 2:0-ra vezetett szetten belül, ám a 16 éves honfitársa kétszer is brékelt, majd a döntő legben egy Sanghait (120-as kiszállót) produkált, ezzel egyenlített. (1:1)

A harmadik szett már jóval szorosabb volt, mint az előző kettő. Littler 2:0-s előnybe került a szetten belül egy brékkel, de Humphries nem adta fel, sorozatban három leget nyerve hozta a szettet. A negyedikben Littler magabiztosabb volt, ezúttal nem engedte ki a kezei közül a 2:0-s előnyt, és ismét egalizált. (2:2)

Az ötödik szettben tört meg a jég, először hozta valaki a saját kezdését, a Luke-ok közül név szerint Littler. Egy-egy gyorsan behúzott saját leg után Littler 6/5 triplával kezdte a negyedik leget, de Humphries is megérkezett kiszállóra, amit elrontott, Littler viszont nem. Humphries kezdett a szettben maradásért, de borzalmasan, a 39-es dobást egy 134-gyel bosszulta meg Littler. Innentől nem volt visszaút, Littler magabiztosan duplázott, és átvette a vezetést. (3:2)

A hatodik szett villámgyors volt, Littler nem is veszített leget, és meglépett 4:2-re. A hetedikben döntő legig mentek, amihez kellett az is, hogy az első legben Humphries dobott egy big fish-t, azaz 170-es kiszállót. Innentől nem volt megállás, Humphries nem is eggyel, legalább kettővel magasabb fokozatba kapcsolt, és űrdartsot mutatott be.

BIG FISH FROM COOL HAND! 🐟



Luke Humphries hits a 170 finish in the World Championship final!



📺 https://t.co/f3RU9WTIoD#WCDarts | Final pic.twitter.com/jvX0t40E2Q — PDC Darts (@OfficialPDC) January 3, 2024

A nyolcadik szett első legjében meglett a világbajnoki csúcs, Humphries dobta a vébé 902. maximumját. Tizennégy nyíl elég is volt Humphriesnak ehhez a leghez, a szetthez pedig négy leg, a mindent eldöntő negyedik legben bullal fejezett be egy 121-es kiszállót, ezzel egyenlített. (4:4)

180 RECORD SMASHED! 👊



Luke Humphries lands the 902nd 180 of the tournament, breaking last year's record!



That's an incredible £902,000 donated so far to Prostate Cancer UK from Paddy Power!



📺 https://t.co/f3RU9WTIoD#WCDarts | Final pic.twitter.com/ANtA7Q356P — PDC Darts (@OfficialPDC) January 3, 2024

Új meccs kezdődött, ami már leginkább Humphriesról szólt

Már a nyolcadik szettben is érződött, hogy Humphries egyre magabiztosabb, Littler pedig egyre többször kommentálta magában az elrontott köreit – a lélektani fölény egyértelműen Humphriesnál volt. A kilencedik szett kiegyenlített küzdelmet hozott, oda-vissza brékelték egymást, így döntő leg jöhetett. Ezt Humphries 11 nyíllal abszolválta, ezzel átvette a vezetést. (4:5)

A tizedik szettet Humphries kezdte magabiztos játékkal, de jött a válasz a második legben, Littler is dobott egy 170-es kiszállót. Ezzel szépen fel is bőszítette Humphriest, aki egy 12 és egy 14 nyilas leggel húzta be a szettet, és egy játszmára került a világbajnoki címtől. (4:6)

LITTLER LANDS THE BIG FISH! 🐟



Luke Littler hits a 170 checkout in the World Championship final!



📺 https://t.co/f3RU9WTIoD#WCDarts | Final pic.twitter.com/3ukJBhyntj — PDC Darts (@OfficialPDC) January 3, 2024

Luke Littler kezdett a meccsben maradásért, két magabiztos leggel hozta a saját kezdéseit a szettben, de megtette ugyanezt Humphries is, így jöhetett a döntő leg a tizenegyedik szettben is. A dráma ekkor jött, Littler 28-ról nem tudott kiszállni, Humphries viszont előbb dupla 8-ra kerekített 125-ről, majd meg is dobta azt, így ő lett a PDC regnáló világbajnoka! (4:7)

LUKE HUMPHRIES IS WORLD CHAMPION! 🏆



Darting destiny fulfilled.



The world number one gets over the line against teenage sensation Luke Littler in a thrilling final! pic.twitter.com/IP6pPaWndm — PDC Darts (@OfficialPDC) January 3, 2024

Luke Humphries – aki élre állt a világranglistán is – világbajnoki címével 500 ezer angol fonttal lett gazdagabb, és ő lett a PDC-világbajnokságok 30 éve íródó történelmének 12. világbajnoka.

DARTS

PDC-VILÁGBAJNOKSÁG 2023–2024

DÖNTŐ

Luke Littler (angol)–Luke Humphries (angol, 3.) 4:7

(Borítókép: Luke Humphries a 2024-es PDC-dartsvilágbajnokság döntőjében. Fotó: Tom Dulat / Getty Images Hungary)