Borítja a papírformát a 16 éves csodagyerek?

Fej fej mellett kezdték a döntő leget, Littler 170-re érkezett meg, és volt is rá 6 nyíl számára. Humphries egy maximummal jelezte, hogy ő is vinné a szettet. Littler 112-ről majdnem kiszállt, két tripla 18 után elrontotta a dupla kettőt, így Humphries előtt megnyílt a lehetőség, 28 maradt neki. Ezt nem is hibázta el, egyből dobta, így visszajött a meccsbe. (2:3)