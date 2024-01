Felemás magyar szereplés Németországban, a végére maradt a csattanó

A PDC Qualifying School második napján jelentős részsikert könyvelhettünk el: Székely Pál mind a hat meccsét megnyerte, ezzel kvalifikálta magát a csütörtökön kezdődő döntő szakaszra, ahol már Pro Tour-kártyákat osztanak. Kovács Patrik három mérkőzést húzott be, ezzel a ranglistán ő is jó helyzetbe hozta magát a továbbjutás szempontjából, de Végső János is közel került ahhoz, hogy csütörtökön folytathassa szereplését.