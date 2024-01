Megrendelt gyilkosság, nyílt utcán történő kivégzés

Diego Maradona fia a napokban kijelentette: biztos abban, hogy édesapját meggyilkolták. A nyomozás folyamatban van, bizonyíték pedig még nincs arra, hogy az argentinok futball-legendája idegen kéztől halt meg. A történelemben nem ez lenne azonban az első gyilkosság, amelynek áldozata ismert sportoló. Most azokból a tragédiákból említünk meg néhányat, melyek külföldön történtek.

Andrés Escobar halálhíre még azokhoz az emberekhez is eljutott, akik soha nem követték szorosan a futballvilág eseményeit. Az 1994-es labdarúgó-vb-re nagy reményekkel utazó Kolumbia többek között Escobar öngólja miatt már a csoportkör után csomagolhatott. A fogadásokon rengeteget bukó kartellek ezt nem tudták megbocsátani a védőnek, akit a szerencsétlen mozdulata után két héttel brutális kegyetlenséggel kivégeztek.

A dél-amerikai csapat az 1994-es világbajnokságon az első meccsén kikapott a később negyeddöntőig menetelő Romániától, ezért a csoportkör második fordulójában az Egyesült Államok ellen annak tudatában léptek pályára a kolumbiaiak, hogy legalább egy pontot kell szerezniük.

A mérkőzés 33. percében egy beadás után Escobar szerencsétlenül ért a labdába, ezzel az öngóllal szereztek vezetést az amerikaiak, akik végül 2–1-re nyertek.

Kolumbia az utolsó körben ugyan legyőzte Svájcot, de nem jutott tovább a kvartettből. Két héttel később Escobar betért egy medellíni bárba, ahol három férfi támadt rá. Kirángatták a futballistát a parkolóba, ahol közvetlen közelről 12 golyót eresztettek bele.

A gyilkosságot egy gazdag kolumbiai gengszter sofőrje, Humberto Castro Munoz követte el, akit 43 év börtönre ítéltek, miután beismerő vallomást tett. 11 évet töltött a rácsok mögött, utána jó magaviseletért kiengedték. Ez hatalmas felháborodást keltett országszerte, olyannyira, hogy nem merték nyilvánosságra hozni a szabadlábra helyezést aláíró bíró nevét. Escobar temetésén 120 ezer ember gyűlt össze, a mai napig sokan zarándokolnak el a sírjához.

A maffia csapása után gépek tartották életben a bokszlegendát

A híres ökölvívó, Héctor „Macho” Camacho is rendkívül véres halált halt. Ő volt Puerto Rico egyik leghíresebb sportolója az 1980-as, 1990-es években, két súlycsoportban is világbajnoki címig jutott. Olyan legendákkal küzdött meg a ringben hosszú pályafutása alatt, mint Oscar de La Hoya vagy Sugar Ray Leonard.

Harminc év alatt 79-szer győzött, 38-szor KO-val, és mindössze hatszor kapott ki, de egyszer sem tudták őt kiütni. Három döntetlenje volt, nyugodtan nevezhetjük impresszívnek ezt a mérleget.

A szorítón kívül azonban rengeteg botránya volt Camachónak. Drog- és alkoholproblémákkal küzdött, a feleségét rendszeresen verte, 2000-ben pedig részt vett egy rablásban, amiért hét év börtönre ítélték.

Ötvenéves volt, amikor egy Ford Mustangban üldögélt barátjával, Adrian Mojica Morenóval. Ismeretlenek aztán egy arra járó terepjáróból rájuk lőttek, Moreno azonnal meghalt a támadásban. A feltételezések alapján a drogmaffia kivégzőemberei csaphattak le rájuk. Moreno zsebében kilenc kis csomag kokaint találtak a rendőrök, míg a tizedik csomag megbontva a kocsi utasterében volt.

Camacho kórházba került, ahol aztán megállt a szíve, újra kellett őt éleszteni. A golyó az állkapcsán ment be, és a válláig hatolt, közben három-négy artériát elszakított a nyakában, és az agyában is vérzés lépett fel, az emiatt fellépő oxigénhiány súlyosan károsította az agyát. Több napig gépek tartották életben a férfit, de aztán a szívós szervezete is feladta a küzdelmet.

Az olimpiai bronzérmes műkorcsolyázó, Gyenyisz Ten is merénylet áldozata lett, mindössze 25 évet élt. A 2014-es szocsi téli olimpián bronzérmet szerző kazah sportoló 2018 júliusában épp az autója felé sétált, amikor észrevette, hogy két tolvaj megpróbálja ellopni kocsijának visszapillantó tükrét.

Rájuk kiáltott, azonban a két férfi nem ment sehova, hanem azonnal rátámadt Tenre, és egyikük egy késsel combon szúrta őt. A sportolót azonnal kórházba szállították, de túl sok vért veszített, az orvosok nem tudták megmenteni az életét.

Mocsárból került elő a szitává lőtt kosaras holtteste

Sean Taylor jó úton haladt, hogy minden idők egyik legjobb védőjátékosa legyen a profi amerikaifutball-ligában (NFL), ám élete tragikus véget ért 2007-ben. Már az egyetemen is látszott, hogy őstehetségről van szó, akit aztán a Washington Redskins (a csapat ma már Washington Commanders néven szerepel a ligában) választott ki az ötödik pickkel a 2004-es amatőrjátékos-börze első körében.

A profik között is hamar letette névjegyét. A pályán nem ismert kegyelmet, az óriási ütközéseiről vált hírhedtté, de nem csak pusztítani tudott, remekül olvasta a játékot, számos labdaszerzéssel (interception) keserítette meg az ellenfelek életét.

A futball csak a második volt számára, a szabadidejét mindig a családjával töltötte. 2007. november 26-án betörtek az otthonába, suhancok akarták kirabolni a mindössze 24 éves safety házát. Taylor rajtakapta őket, mire kétszer rálőttek a betörők.

Az egyik golyó a játékos combjában lévő artériát szakította át, Taylor így sok vért vesztett, majd egy nappal később a kórházban meghalt.

A Redskins következő mérkőzésén a washingtoni védelem az ellenfél első támadójátékánal tíz emberrel állt csak fel, elhunyt csapattársuk helyét üresen hagyták. A klubnál azóta is íratlan szabály, hogy senki nem viselheti a 21-es számú mezt, miután az egybeforrt Taylor nevével.

Momota Micuhiro (művésznevén Rikidózan) koreai születésű japán birkózó igazi legendának számított a Távol-Keleten. 1938 nyarán vándorolt ki Japánba, ahol szumózni kezdett. Összesen 19 alkalommal lett világbajnok, de többször nyert ázsiai és óceániai bajnokságokon is.

A városi legendák szerint Rikidózannal a jakuza bérgyilkosa végzett 1963 decemberében egy sportcsarnok zuhanyzójában, mert nem volt hajlandó szándékosan veszíteni, ami felbőszítette a fogadási maffiát. A pletykák szerint a támadó egy vizelettel átitatott tőrrel szúrta le a híres szumóst.

Máshol viszont arról írnak, hogy a nehéz természetű Rikidózan szóváltásba keveredett egy emberrel Tokió egyik híres éjszakai szórakozóhelyén, aki a konfliktus hevében leszúrta őt, tehát nem a maffia rendelte el a megölését.

Lorenzen Wright összesen 13 szezont húzott le az észak-amerikai profi kosárlabda-bajnokságban (NBA). Az 1996-os amatőrjátékos-börze, a draft hetedik választottját 2010. július 18-án látták utoljára élve, családja négy nappal később jelentette az eltűnését.

A rendőrség később arról számolt be, hogy a hatgyerekes családapa mobiltelefonjáról július 19-én hajnalban érkezett egy segélyhívás, melynek sikerült meghatározni a helyét. Holttestét Memphis mellett, egy mocsárban találták meg lőtt sebekkel.

Később derült ki, hogy Wright meggyilkolását korábbi felesége, Sherra Wright tervelte ki – az indítéka mögött az egymillió dolláros életbiztosítása húzódott meg. A nő bérelte fel Billy Ray Turnert, hogy ölje meg az akkor 34 éves játékost. Az exfeleség gyilkosságra való felbujtásért 30 év börtönt kapott.

Férje végzett az olimpikon hírességgel

Charles Yohane 23-szor játszott a zimbabwei labdarúgó-válogatottban, 2004-ben és 2006-ban ott volt a nemzeti együttesben az Afrikai Nemzetek Kupáján, a dél-afrikai Bidvest Wits csapatában összesen 268 mérkőzést játszott. Aktív pályafutása után edzősködött egy keveset, majd eltávolodott a sporttól, taxisofőrnek állt.

Testvére elmondása szerint 2022 februárjában fegyveresek eltérítették Yohane autóját, és agyonlőtték őt a dél-afrikai Soweto városában. Mindössze 48 éves volt.

Agnes Tirop kétszeres világbajnoki bronzérmes, olimpiai negyedik helyezett kenyai hosszútávfutót az otthonában gyilkolták meg. A 25 évesen elhunyt sportolót a gyanú szerint a férje késelte halálra.

Tirop a 2017-es és a 2019-es szabadtéri világbajnokságon is harmadik lett 10 000 méteren, a tokiói játékokon pedig 5000-en végzett a negyedik helyen. Szeptemberben 30:01 percre javította a 10 kilométer tisztán női mezőnyben elért világcsúcsát.