Magyar befektetők vállaltak főszerepet a becsődölt finnországi KymiRingen

A TRP Hungary vezetésével egy befektetői csoport megvásárolta a finnországi KymiRing versenypályát a hozzá tartozó ingatlannal és ingóságokkal, és a tulajdonostársakkal közösen létrehozta a Finland Motorsport Circuit Holding Oy-t – számolt be sajtóközleményében a TRP Hungary.

Az új tulajdonosok elkötelezettek amellett, hogy a szakmai tapasztalataikra és különböző szektorokon átívelő üzleti sikereikre támaszkodva nemzetközi hírű motorsport-központtá fejlesszék a pályát.

A KymiRing egy kifejezetten motorsportok és autóipari fejlesztések céljára épített létesítmény Kausala közelében, 110 km-re a fővárostól, Helsinkitől észak-keletre.

A pálya építése a 2010-es évek közepén kezdődött azzal a céllal, hogy a MotoGP legmagasabb előírásainak megfelelő, „FIM Grade A” besorolású versenypálya jöjjön létre Finnországban, ahol nagy hagyományai vannak a különböző motorsportoknak.

A létesítmény része egy 4,5 km-es versenypálya, korszerű bokszépület, valamint egy 2,3 km-es rövidebb nyomvonalú pálya is. További fejlesztések – köztük motocross-, rallycross- és salakmotor-pálya – is a tervek között szerepelnek.

Különböző nehézségek miatt a beruházás mögött álló vállalat 2023 áprilisában csődvédelem alá került, de a hitelezők nyitottak voltak arra, hogy új befektetők folytassák a projektet, és ennek eredményeként a KymiRing a közeljövőben megkezdi a működését.

A TRP Hungary célja, hogy a pénzügyi befektetés után sikeresen üzemeltethesse a régió első számú motorsport-létesítményét. Ennek érdekében a vállalat átfogó fejlesztési tervet dolgozott ki, ami többlépcsős stratégia megvalósítása révén biztosítja a terület folyamatos fejlesztését a következő évek során.

A létesítményt a brit Apex Circuit Design Ltd. tervezte,

a befektetői konzorcium tagja a TRP Hungary, Alex Rabb amerikai magánbefektető, a Raorg TransLog tulajdonosa, Kerék Balázs, valamint a közeli Kouvolából származó és Németországban számos üzleti inkubációs projektet levezénylő Mika Wilska.

Az új menedzsment célja, hogy a helyiek szakértelmét és tudását is bevonja a fejlesztésekbe, így a helyi közösségekkel való együttműködések is a tervek között szerepelnek. Ennek részeként az előkészítés fázisa során Jani Backman, a finn motorsport-szövetség, az AKK-Motorsport volt főtitkára, a Rally Finland korábbi szervezője is együttműködött a menedzsmenttel. A TRP Hungary kijelenti, hogy a befektetés kizárólag magánbefektetők közreműködésével valósul meg, állami szerepvállalást nem tartalmaz.

Páratlan lehetőséghez jutottunk, hogy részt vegyünk és hozzájáruljunk a KymiRing fejlesztéséhez Finnországban, ahol a motorsportoknak hihetetlen kultúrája és hagyományai vannak. A ralitól a pályaversenyzésig, két és négy keréken egyaránt Finnország az a hely, ahol a versenyzés rajongói otthon érezhetik magukat

nyilatkozta Őry Tamás, a TRP Hungary ügyvezető igazgatója. (A cégnél Őry tulajdonostársa még felesége, Szijjártó Sarolta – Szijjártó Péter külgazdasági miniszter testvére –, továbbá Molnár Balázs. A cég ügyvezetői Őry és Molnár.)

Őry Kornél, a Finland Motorsport Circuit Holding Oy ügyvezető igazgatója hozzátette: „a víziónk, hogy létrehozzuk Észak-Európa és a Baltikum vezető sport- és szórakoztatóipari központját. A helyi közösségek régóta várják, hogy élvezhessék a KymiRing által nyújtott élményeket, ezért különösen izgatottak vagyunk, hogy a csapatunkkal kihozzuk a pályából a benne rejlő hatalmas lehetőségeket. Minden tőlünk telhetőt meg fogunk tenni, hogy a lehető legmagasabb színvonalon kiszolgáljunk mindenkit, aki a következő években a pályára látogat”.

A TRP Hungary az autó-motorsportok terén működő vállalkozásokból áll, kiemelt tagja a hazai sport- és szakmai rendezvények promóteri, vagy rendezői feladatait ellátó TRP Events, emellett a versenyzőmenedzseléssel foglalkozó Motorsport Talent Management (MOTAM) és a médiapiacon működő TRP Media is a portfólió részét képezi.

