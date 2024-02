Olyat húzott az MBH Bank, mint ezelőtt még soha

Szerdán hivatalos sajtótájékoztatón jelentette be teljes keretét a Team MBH Bank Colpack Ballan CSB profi kerékpároscsapat. Az olasz–magyar együttes célja, hogy néhány éven belül a Giro d’Italia meghatározó sora legyen. Bergamóból jelentjük.

Ettől az évtől az MBH Bank az első számú névadó szponzora Olaszország legerősebb kontinentális csapatának, az együttesben pedig három fiatal magyar bringás is szerepet kapott: Valent Márk, Orosz Bálint és Lepold Zoltán Antal.

A magyar bank öt évre kötött szerződést a nagy múltú Colpackkal, a csapat célja, hogy jövőre már prokontinentális besorolással rendelkezzen, és néhány éven belül elinduljon a Giro d’Italián. Ehhez minden adott, hiszen a profi szakmai támogatás mellett az egyesület anyagi háttere is biztosított.

Valóra vált a régi álom

„Négy évvel ezelőtt kezdtük a kerékpársport szponzorációját, akkor még MKB Bank néven. Már a nulladik perctől az volt a tervünk, hogy egy nemzetközi szintű csapatot hozzunk létre, de ennek a feltételei Magyarországon jelenleg nem állnak rendelkezésre. A Colpackban megfelelő partnerre találtunk, majdnem egy évig egyeztettünk. Bebtó Zoltán (a Tour de Hongrie 1997-es győztese – a szerk.) és a kétszeres Giro-győztes Gilberto Simoni nagyon nagy segítség volt ebben” – fogalmazott az Indexnek Deák Gábor tiszteletbeli elnök, a projekt kezdeményezője és megálmodója.

Deák Gábor továbbá elmondta, nagyon hálás az MBH Bank tulajdonosainak, hogy a projekt mellé álltak, és ötéves lehetőséget biztosítottak a bizonyításra.

„Ez egy nagyon komoly csapat, megfelelő apparátussal, kiváló infrastruktúrával, nem beszélve arról, hogy harmincéves tapasztalatuk van a versenyzésben. A gárdától olyan kerékpárosok kerültek ki, akikre később legendaként lehetett tekinteni” – mondta Deák, aki abban bízik, hogy a jövőben magyar versenyzők is csúcsra érhetnek majd.

A csapat vezetői azt szeretnék, hogy a szurkolók érzelmileg már a közeljövőben

magyar csapatként tekintsenek a gárdára, ami nem kizárt, hogy hamarosan nem olasz, hanem magyar bejegyzés alatt fog működni.

Deák Gábornak személyes kötődése is van a sportághoz, így a jelenlegi megállapodással egy álma vált valóra, és arról sem szeretne lemondani, hogy egy napon Magyarországnak World Tour-csapata legyen.

Deák Gábor célként tűzte ki, hogy néhány éven belül a csapat magját magyar versenyzők alkossák, legyen szó tapasztalt kerekesekről vagy fiatal bringásokról. Örömmel látná az együttesben akár Dina Mártont, Fetter Eriket vagy Peák Barnabást is.

Az MBH Bank Colpack Ballan a jövőben azon dolgozna, hogy nívós magyar utánpótlásbázist építsen, és olyan generációt neveljen ki, amelynek tagjai a továbbiakban meghatározó szereplői lehetnek a hazai bringasportnak.

Deák Gábor kiemelte, hogy a kilencvenes években együtt versenyeztek a már említett TdH-győztes Bebtó Zoltánnal, és már akkor arról álmodoztak, hogy egyszer ilyen profi körülmények között tekerhessenek.

„Most ott a lehetőség a mai fiatalok előtt. Sikerült kinyitnunk egy kaput, így ha ma valaki Magyarországon profi versenyző szeretne lenni, azzá válhat, a háttér ugyanis adott.”

Olaszország hatalmas lehetőséget lát a projektben

A nagyszabású sajtótájékoztatón a csapat olasz vezetői köszönetet mondtak az MBH Banknak, egyúttal kiemelték, hogy ez egy hatalmas lehetőség az olasz kerékpársportnak is. Az olasz szövetség elnöke kiemelkedőnek találta az együttműködést, mint ahogy a csapat vezetője, Antonio Bevilacqua is, ezért hálájuk jeléül egy új csapatbiciklit ajándékoztak Deák Gábornak.

„Nagyon boldogok vagyunk, hogy szerepet vállalhatunk ebben a projektben. Magyarországon sokat halljuk, hogy Olaszországban mindenkit családtagként kezelnek. Most érezzük ezt igazán, azt, hogy milyen is ez az olasz szeretet. Köszönöm, hogy így álltak hozzánk, és nyitottak voltak az együttműködésre” – mondta Deák.

Mi sem bizonyítja jobban, hogy szerdán Bergamóra figyelt az olasz sportvilág, mint hogy az előkelő külvárosi szállodában korábbi legendás kerékpárosok, újságírók, szponzorok gyűltek össze, hogy együtt ünnepeljenek egy új kezdetet.

Kutas István, az MBH Bank kommunikációs ügyvezető igazgatója kiemelte, frissen fuzionált bankként ambiciózusak és eredményorientáltak, többek között ezért is támogatnak ambiciózus és eredményes sportcsapatokat az olimpiai csapaton, a Ferencvároson és megannyi egyesületen túl, és most hatalmas fantáziát látnak a magyar kerékpársport fellendítésében.

„Büszkék vagyunk, hogy együtt érhetjük el a céljainkat. Ezzel a megállapodással a jövőben a fiatal, tehetséges magyar kerékpárversenyzők is esélyt kapnak a feljebb lépésre. Növekedni szeretnénk ezzel a fantasztikus csapattal együtt.”

Az 52 éves Simoninak meghatározó szerepe van a klubban, mellette Davide Martinelli, aki a legfiatalabbak útját egyengeti. Ami a magyar szálat illeti, Bebtó Zoltán terelgeti idehaza a tinédzsereket, a szakember szakmai igazgatóként vesz részt a csapat életében.

„A legfontosabb feladatunknak tartjuk az utánpótlás magasabb szintre emelését, próbálunk irányt mutatni a fiataloknak. Ennek a legnehezebb része a tehetséges magyar bringások felkutatása, hiszen itthon nem nagyon vannak klubok, sokszor nem lehet reális képet látni” – mondta lapunknak Bebtó.

Jövő héten indul a szezon

A csapat több mint egy hónapot töltött a spanyolországi edzőtáborban, a kerékpárosok szerint a felkészülés kifejezetten jól sikerült, a körülmények és a bringásokat támogató szakmai munka a szó szoros értelmében profi.

A szerdai bergamói sajtóeseményen az U23-as magyar bajnok Valent Márk lapunknak elmondta, úgy érzi, jó erőben van, és alig várja, hogy elkezdődjön a szezon.

„Nagyon jó a hangulat a csapatnál, 35 napot töltöttem a spanyolországi edzőtáborban. A vezetőség és én is elégedett vagyok az eddigi munkámmal, úgy érzem, remek helyre kerültem. Szinte mindenre van külön embere a csapatnak, ideértve a médiamunkásokat, a dietetikust, az edzőket, a sportigazgatókat. Nekünk tényleg csak tekernünk kell” – mondta a 19 éves versenyző, aki már a profik mezőnyében is letette névjegyét, tavaly májusban az Index az ő útját is végigkísérte a Tour de Hongrie-n.

Valent nagy álma, hogy egyszer a Tour de France-on is elinduljon, idén pedig UCI-versenyeket szeretne nyerni, míg a szezon egyik legfontosabb állomása ismét a magyar körverseny lesz, amelyet május 8. és 12. között rendeznek meg.

A Team MBH Bank Colpack Ballan február 24-én kezdi az idényt a Coppa San Geón és a Firenze Empolin.